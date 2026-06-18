Säkerhets- och beredskapschef till Region Kronoberg
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2026-06-18
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Vill du ha ett brett och varierat arbete med stort ansvar? Vi söker nu en säkerhets- och beredskapschef. Som säkerhets- och beredskapschef leder, samordnar och utvecklar du säkerhets- och beredskapsarbetet i Region Kronoberg.
I din roll har du nära samarbete med regionledningen och förtroendevalda och samverkar med regionens verksamheter samt externa aktörer.
Om säkerhets- och beredskapsavdelningen
Region Kronobergs säkerhets- och beredskapsarbete omfattar de aktiviteter och den organisation som ska bidra till en trygg och säker miljö för patienter, personal och medborgare.
Säkerhets- och beredskapsavdelningen arbetar med förberedelser för att hantera olika typer av händelser i vardag, kris och höjd beredskap. Avdelningen är placerad direkt under regionledningen och leder det strategiska arbetet med:
Personal- och personsäkerhet
Informationssäkerhet och dataskydd
Fysisk säkerhet
Krisberedskap och civilt försvar
Avvikelsehantering
Riskhantering
Säkerhetsskydd
Regionjuridik
Välfärdsbrott
Tjänsteman i beredskap
Signalskydd
Som säkerhets- och beredskapschef är du ansvarig för avdelningens ca 20 medarbetare med såväl strategiska som operativa uppdrag. Avdelningens strateger samverkar med aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Region Kronoberg arbetar processorienterat och du är processägare för stödprocessen: Ge stöd för trygg och säker samhällsservice.
Som säkerhets- och beredskapschef initierar och säkerställer du genomförande och uppföljning av bland annat risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetsskyddsanalyser samt styrdokument och handlingsplaner enligt gällande lagstiftning.
Som säkerhets- och beredskapschef kan du även ha den formella rollen som säkerhetsskyddschef.
Tjänsten är en tillsvidareanställning i Region Kronoberg med ett chefsförordnande på 4 år. Placeringsort är Växjö. Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsutbildning alternativt annan likvärdig utbildning som bedöms relevant av Region Kronoberg.
Flerårig erfarenhet av säkerhets- och beredskapsarbete i en större organisation.
För uppdraget relevant ledarskapsutbildning.
B- körkort.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Du har dokumenterad erfarenhet av arbete inom en eller flera områden som finns inom säkerhets- och beredskapsavdelningen.
Erfarenhet av att vara chef på strategisk nivå inom säkerhets- och beredskapsområdet.
Har arbetat som säkerhetsskyddschef.
God kännedom om gällande lagstiftning inom säkerhets- och beredskapsområdet.
För tjänsten relevanta utbildningar, diplomeringar eller certifikat.Dina personliga egenskaper
Som säkerhets- och beredskapschef skapar du förutsättningar för ämnesföreträdare inom avdelningen att leda, planera, genomföra och följa upp det strategiska arbetet. Som person behöver du därför vara ansvarstagande och prestigelös. Du ser din roll i ett större sammanhang och trivs med att arbeta i en föränderlig miljö. Kommunikativ förmåga och lyhördhet är viktiga egenskaper för att passa in i rollen.
Utifrån en föränderlig omvärld behöver du kontinuerligt identifiera hur Region Kronobergs säkerhets- och beredskapsarbete behöver utvecklas över tid.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsgivaren
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Här kan du utvecklas, både som människa och i din yrkesroll. Region Kronoberg ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och områden som handlar om folkhälsa, lärande, kultur, regional utveckling och tillväxt i Kronobergs län.
Regionen är en av länets största arbetsgivare med ca 6 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".
Läs mer: https://www.regionkronoberg.se/
Hur du visar ditt intresse
I denna rekrytering samarbetar Region Kronoberg med Telin Rekrytering & Konsult.
Om Du är intresserad av rollen som säkerhets- och beredskapschef i Region Kronoberg, så tveka inte att ladda upp din intresseanmälan via http://www.telinrekrytering.se/
Vi tar ej emot handlingar via e-post på grund av lagstiftningen GDPR.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Petersson på telefon 070-377 45 74 eller e-post mailto:linda@telinrekrytering.se
Välkommen med din intresseanmälan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telin Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 559405-4529), https://telinrekrytering.se/
351 88 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Telin Rekrytering & Konsult Jobbnummer
9969292