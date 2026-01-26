Sågoperatör
Nordiska Byggträ AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Köping
2026-01-26
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Byggträ AB i Köping
Nordiska Byggträ AB är ett familjeägt företag som har varit verksamt i Köping sedan 1970-talet. Inom koncern är vi idag en av Sveriges största takstolstillverkare och är stolta över vår position inom branschen. Just nu söker vi ny medarbetare till våran såg.
Hos oss arbetar ett glatt gäng bestående av konstruktörer, sågoperatörer, takstolstillverkare och hustillverkare, och vi ser fram emot att utöka vårt team med fler engagerade medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Operera vår CNC-styrda Hundegger såg: Såga exaktkapat virke till vår takstols- & väggproduktion.
Plocka ihop paket med virke inför sågning.
Köra truck & lastmaskin: Lossa och lasta lastbilar.
Tillverka takstolar & väggblock.
Vi söker dig som:
Är strukturerad och noggrann.
Har ett driv och är ambitiös i ditt arbete.
Är glad och trevlig med en positiv inställning.
Har ett öga för detaljer och en stolthet i att leverera arbete av högsta kvalitet.
Gillar att lära dig nya saker och tar egna initiativ för att utvecklas i din roll.
Meriterande:
Förståelse för maskiner.
Tidigare arbete inom träindustrin.
Erfarenhet av att köra truck eller lastmaskin.Kvalifikationer
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker någon som kan bidra till en positiv arbetsmiljö. Om du är en noggrann, ansvarstagande och driven person som trivs med att arbeta både med maskiner och i produktion, vill vi gärna höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: dennis@nordiskabyggtra.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sågoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Byggträ AB
(org.nr 556564-4944), https://nordiskabyggtra.se/
ÅSBY (visa karta
)
731 94 KÖPING Arbetsplats
Nordiska Byggträ AB Jobbnummer
9703598