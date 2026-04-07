Säffle: Elkonstruktör
2026-04-07
Vi söker nu en elkonstruktör som vill ta en nyckelroll i både projekt och underhåll.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du arbetar nära verksamheten och får vara med hela vägen: konstruktion, dokumentation, inköp, installation och driftsättning.
Vi erbjuder
Lön upp till 50 000 kr
Generös ledighet kring jul och nyår
Friskvårdsbidrag (4 000 kr/år)
28-30 dagars semester
Företagshälsovård och personalförmåner
Vi söker dig som
Har elutbildning (gymnasium/YH/högskola)
Kan AutoCAD och/eller Engineering Base
Har erfarenhet av PLC/SCADA eller DCS
Meriterande: erfarenhet av installation eller montage.
Om rollen
Du arbetar med konstruktion, ritningsunderlag och programmering av styrsystem samt stöttar i projekt och installation. Rollen är varierad och innebär nära samarbete med både team och produktion.
Här får du utvecklas i en trygg arbetsmiljö där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
