Säffle: Bilmekaniker

Jobbakuten Väst AB / Maskinreparatörsjobb / Säffle
2025-10-04


Är du en engagerad och erfaren bilmekaniker som trivs med varierande arbetsuppgifter? Vi söker dig som har flera års erfarenhet av bilservice, mekanik och felsökning.

Du har ett stort tekniskt intresse, är självgående och gillar att ta ansvar för ditt arbete. Eftersom du kommer att ha kontakt med kunder är det viktigt att du är social, professionell och serviceinriktad.

Vi erbjuder:

En trevlig arbetsplats med engagerade kollegor
Utmanande och varierande arbetsuppgifter
Möjlighet till personlig utveckling
Start: Omgående, eller enligt överenskommelse.

Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig.

Ersättning
Enl. avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbakuten Väst AB (org.nr 556622-8846), http://www.jobbakuten.se

Arbetsplats
Jobbakuten Åmål

Jobbnummer
9540637

