Safety Assurance Engineer
Har du erfarenhet inom safety assurance, funktionell säkerhet eller arbete med inbyggda system? Då har du en spännande möjlighet att ta nästa steg som Safety Assurance Engineer. I rollen får du analysera och säkerställa mjukvarusäkerhet, samarbeta med tvärfunktionella team och bidra till den växande globala transportindustrin, samtidigt som du utvecklas inom ett område med stora framtidsmöjligheter och bidrar till en grönare framtid.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som Safety Assurance Engineer kommer du att ansvara för att utföra säkerhetsanalyser, bidra till säkerhetsrapporter och Safety cases, samt säkerställa att kunds produkter uppfyller relevanta säkerhetsstandarder. Du kommer att arbeta med att granska och dokumentera säkerhetsaspekter för att garantera högsta möjliga säkerhetsnivå. Du kommer inte att skriva kod själv, men det är viktigt att ha förståelse för programmering för att kunna tolka krav och samarbeta effektivt med både systemingenjörer & QA-testare.
Du erbjuds
En stabil och utmanande karriär inom en framtidsbransch
Flexibel och inkluderande arbetsmiljö
Samarbeta i tvärfunktionella team och bidra till innovativa projekt
Möjlighet att utvecklas och växa inom säkerhetsområdetDina arbetsuppgifter
Genomföra säkerhetsanalyser under ledning av Project Safety Assurance Manager (PSAM)
Medverka i framtagandet av säkerhetsrapporter och Safety cases
Tillämpa metoder för säkerhetsstyrning, inklusive riskacceptanskriterier, säkerhetsanalys samt verifiering och validering
Delta i periodiska säkerhetsgranskningar
Stödja åtgärder för att åtgärda avvikelser från interna eller externa granskare
Säkerställa strikt efterlevnad av processer enligt signalling safety Instructions samt relevanta standarder för mjukvara
Utarbeta och uppdatera Safety case dokumentation
Vi söker dig som
Relevant eftergymnasial utbildning gärna inom Datateknik, Elektroteknik eller Teknisk Fysik eller liknande
Tidigare erfarenhet inom safety assurance, funktionell säkerhet eller arbete med inbyggda system
Kunskap om riskacceptanskriterier samt verifierings- och valideringsprocesser
Är obehindrad i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
QA-bakrund med kunskaper inom tex. Python
Förståelse för metoder för säkerhetsstyrning eller relaterade områden (system, mjukvara)
Erfarenhet av säkerhetsrelaterade projekt inom transport eller fordonsindustrin
Kunskap om säkerhetsstandarder (t.ex. EN 50126, EN 50128, EN 50129)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
