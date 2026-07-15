Sadelmakare
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2026-07-15
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Sadelmakare sökes till Nurbeg i Helsingborg
Vi på Nurbeg i Helsingborg söker en erfaren sadelmakare som medarbetare!
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med läder, symaskiner och andra material och verktyg som används inom sadelmakeri eller liknande hantverk.
Som person är du noggrann, lösningsorienterad, positiv och trivs med att arbeta i ett högt tempo tillsammans med dina kollegor. Du är ansvarstagande och har ett öga för detaljer.
Har du erfarenhet av foliering eller PPF (Paint Protection Film) är det ett stort plus, men det är inget krav.Publiceringsdatum2026-07-15Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med läder och symaskiner eller liknande hantverk.
God förmåga att förstå och kommunicera på svenska i tal, så att du kan samarbeta med kollegor och följa arbetsinstruktioner.
Vi erbjuder ett varierande arbete i ett engagerat team där kvalitet och yrkesstolthet står i fokus.
Välkommen att skicka din ansökan via e-post till info@nurbeg.com
Vi ser fram emot att träffa dig och välkomna vår nya kollega till teamet på Nurbeg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Info@nurbeg.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Sadelmakare - namn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nurbeg AB
(org.nr 559257-2787)
Bergavägen 15 (visa karta
)
252 30 HELSINGBORG Jobbnummer
10003927