Saab söker Projektkoordinator inom säkerhet
Saab AB / Säkerhetsjobb / Karlskoga Visa alla säkerhetsjobb i Karlskoga
2025-10-20
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen som Projektkoordinator inom säkerhet blir du en del av en miljö där säkerhet, teknik och samhällsnytta möts och där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt. Här får du möjlighet att arbeta med något som verkligen betyder något.
I rollen som Projektkoordinator inom säkerhet kommer du att stödja säkerhetsarbetet inom Saab Dynamics. Du kommer att identifiera förbättringsmöjligheter, utmana befintliga arbetssätt och bidra till att utveckla nya metoder, tekniker och processer som underlättar verksamheten. En del av uppdraget innebär även att rapportera avvikelser för att möjliggöra förändring och rätt åtgärder.
Du kommer dessutom att vara ett naturligt stöd i det administrativa arbetet inom säkerhetsavdelningen, exempelvis kring intern dokumentation och informationshantering, samt delta i utvecklingen och revideringen av nya och befintliga arbetssätt.
Rollen tillsätts på vårt kontor i Karlskoga. Resor i tjänsten inom och utanför Sverige kan förekomma.Publiceringsdatum2025-10-20Profil
Vi söker dig som trivs i en roll där samarbete, ansvar och struktur går hand i hand. Som person är du en genuin lagspelare som ser helheten och fokuserar på gemensamma resultat, oavsett om det handlar om att stötta säkerhetsteamet, samarbeta med andra affärsområden eller bidra till Saabs övergripande mål. Du trivs i en varierande arbetsvardag där du har flera uppgifter parallellt och fungerar som spindeln i nätet där tar dig fram med struktur, tydlighet och kvalitet i ditt arbete. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering och tror att du som söker denna roll är pålitlig, har stark etik och personlig integritet.
För att lyckas i rollen tror vi att du har en eftergymnasial utbildning eller motsvarande kompetens som du byggt upp genom erfarenhet inom säkerhets- och riskhantering. Du har arbetat med olika säkerhetsdiscipliner och har en naturlig förståelse för hur man skapar trygghet och stabilitet i komplexa organisationer.
Du har en stark kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig tydligt på både svenska och engelska, i tal och skrift. Du är van att hantera känslig information med hög integritet och är trygg i att fatta beslut som påverkar säkerheten i både stora och små sammanhang. Du är även skicklig på att bygga relationer och nätverk, och du ser samarbete som en nyckel till framgång. Samtidigt har du integritet nog att stå stadigt när det krävs, och du förstår vikten av att balansera säkerhetskrav med verksamhetens behov.
Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete från myndighet, större organisation eller internationell verksamhet, där du fått insikt i hur strukturer, regler och processer samverkar. Har du dessutom arbetat med incidenthantering, utredningar eller informationssäkerhet, eller har erfarenhet av svensk säkerhetsskyddslagstiftning ser vi det som särskilt meriterande.
Tjänsten kräver att du innehar B-körkort.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37540". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9565182