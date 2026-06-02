Rusta Charlottenberg söker Ställföreträdande Varuhuschef
Retail Recruitment Sverige AB / Chefsjobb / Eda
2026-06-02
Gillar du pulsen i ett varuhus och får energi av att se både människor och resultat växa? Då har vi ett spännande uppdrag till dig!
Just nu letar vi efter en driven och engagerad Ställföreträdande Varuhuschef som vill ta en viktig roll i vår fortsatta resa. Hos Rusta får du vara med och göra verklig skillnad – varje dag. I rollen som Ställföreträdande Varuhuschef är du varuhuschefen närmast, både när det gäller ansvar och i det dagliga arbetet. Tillsammans ser ni till att vardagen flyter på smidigt, och när varuhuschefen inte är på plats är det du som tar rodret.
Du inspirerar och stöttar dina kollegor, skapar struktur och ser till att rätt saker händer i rätt tid – med både helheten och detaljerna i fokus. Du fungerar som en trygg ledare och förebild för teamet, du håller ordning och reda i allt från kassan till lagret, och du arbetar för att varuhuset inte bara ska nå sina mål – utan helst överträffa dem. Samtidigt har du alltid kunden i centrum och gör det där lilla extra för att skapa en välkomnande och positiv upplevelse i butiken.
Du behöver inte kunna allt från början – vi lär dig! Men vi tror att du:
Framförallt är du en person som trivs med ett högt tempo och som vill utvecklas i din roll som ledare hos oss på Rusta.
Du har några års erfarenhet av att leda inom detaljhandeln, gärna från en verksamhet som hanterar stora volymer
Du känner dig hemma i en ledarroll och har lätt för att tänka både strategiskt och framåt
Att vara tydlig, rak och ha nära till skratt är en självklar del av din vardag
Du är bra på att få med dig andra – både i vardagens tempo och när det blåser lite.
Du gillar att ha fullt ös omkring dig och trivs när det händer mycket
Du har ett genuint driv att utvecklas, och kanske siktar du på att driva ett eget varuhus inom några år.
Om du inspireras av att jobba i en föränderlig miljö där flexibilitet är en nyckel, då kommer du att trivas hos oss!
Vad är det som gör Rusta till – ja, Rusta? 💛
Våra värderingar är inte bara ord på ett papper – de är något vi faktiskt jobbar efter varje dag:
Enkelhet – Vi gillar raka vägar och smarta lösningar. Varför krångla till det?
Mod – Vi vågar testa nytt och vi lär oss längs vägen – det är så vi utvecklas.
Engagemang – Vi bryr oss på riktigt, tar ansvar och gör vårt bästa – varje dag.
Tillsammans – Hos oss vinner laget, inte jaget. Vi stöttar varandra och lyckas ihop.
Är du pepp?
Tveka inte – skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte till sista sekunden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning - inleds med sex månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Vi längtar efter att få lära känna dig – Varmt välkommen med din ansökan!
Som en del av rekryteringsprocessen för tjänsten Ställföreträdande varuhuschef genomför vi en bakgrundskontroll på alla externa rekryteringar innan anställning kan bli aktuell. Vi använder bakgrundskontroller från SRI. Här kan du läsa mer om hur en bakgrundskontroll går till: https://sri.se/faq-kandidat-bakgrundskontroll/
I samband med denna rekrytering samarbetar Rusta med Retail Recruitment och frågor rörande tjänsten besvaras av ansvarig rekryterare.
Rusta är detaljhandelskedjan som erbjuder ett brett sortiment av funktionella och trendriktiga hem- och fritidsprodukter som ger många människor mycket för pengarna. Vi vill att våra kunder ska känna sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla hos oss. På Rusta gör vi det lätt för många människor att köpa produkter av god kvalitet till bästa pris. Det första varuhuset öppnades 1986 och idag har Rusta över 200 varuhus i Sverige, Norge, Tyskland och Finland. Rustas koncept bygger på enkla inköpsprocesser utan dyra mellanhänder, ett brett sortiment, stora volymer, effektiv logistik och en intensiv trendbevakning. Så ansöker du
