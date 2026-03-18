Runner till Hotell Hasselbacken
2026-03-18
På Hotell Hasselbacken har människor träffats för att uppleva och fira livets alla tillfällen sedan mitten av 1700-talet. Här står mat, musik och firande alltid i fokus! Vi anordnar fester, bröllop, möten, födelsedagar och erbjuder våra gäster mysiga övernattningar i en historisk miljö med otrolig utsikt över Stockholms inlopp.
Hotellet ligger på vackra Djurgården med flera av Stockholms sevärdheter som till exempel ABBA The Museum, Skansen och Gröna Lund runt hörnet. Det tar bara 10 minuter att ta sig från Stockholms city och spårvagnen ligger precis bredvid.
Nu söker vi en runner som kan arbeta extra på kvällar och helger. Personen vi letar efter har tidigare erfarenhet av serviceyrket, är effektiv, älskar mat och dryck, gillar att arbeta i ett högt tempo och har fallenhet och passion för värdskap.
Brinner du för att erbjuda grym service och skapa minnesvärda upplevelser? Läs vidare!
Hur ser din arbetsdag ut?
Du serverar mat och dryck till våra gäster på flera olika våningsplan.
Tillsammans med hovmästare, bartenders, matsalspersonal och eventpersonal jobbar ni mot målet att erbjuda förstklassig service till alla våra gäster.
Dina dagar kommer att vara dynamiska och dom främsta arbetsuppgifterna är att duka av och på bord, servera mat samt vara beredd att hjälpa till där det behövs.
Vem trivs här?
Vi söker dig som är utåtriktad och har glimten i ögat. Du är en riktig lagspelare och trivs i ett högt tempo. Du finner glädje i att expandera din kunskapsbank och har en positiv inställning till att arbeta på olika avdelningar såsom restaurang, evenemang och bankett. Självklart har du ett brinnande intresse för mat och dryck. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av yrket men för oss är din attityd det viktigaste.
Du behöver kunna tala och skriva obehindrat på svenska eller engelska.
Du har ett intresse eller tidigare erfarenhet av att arbeta mot klimat- och miljömål. Cirkus Venues är sedan 2022 certifierade i enlighet med ISO 14001 och vi beaktar miljöpåverkan i alla led under vårt dagliga arbete
Vad erbjuder vi?
Tjänsten är en behovsanställning med start omgående. Under sommarsäsongen finns möjlighet till en tidsbegränsad anställning.
Kollektivavtal och bra förmåner är en självklarhet för oss!
Är du intresserad?
Skicka in din ansökan till oss senast den8 april. Rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Cirkus Venues är en företagsgrupp med verksamheter under stark utveckling och är idag en av Stockholms största spelare inom besöksnäringen. I Cirkus Venues ingår ett flertal etablerade destinationer och mötesplatser - Cirkus Arena & Restaurang, Hasselbacken, boutiquehotellet Backstage med brasserie, café, bar och the Visitors Bistro. Från 2026 utökar vi verksamheten med nya arenan Gasometer i Norra Djurgårdsstaden. Så ansöker du
