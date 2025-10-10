Ruhb-Samordnare
Arvidsjaurs kommun
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Vi söker nu RUHB-samordnare till räddningstjänsten!
Det försämrade säkerhetspolitiska läget i vår omvärld, Sveriges medlemskap i Nato och en rad statliga utredningar och beslut har lett till ett ökat fokus på arbete med civil beredskap och räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).Vid höjd beredskap får räddningstjänsten en rad nya uppgifter. Att upptäcka, märka ut och röja farliga områden, indikera och sanera kemiska stridsmedel och kärnvapen samt transportera skadade personer är några exempel. Samtidigt måste vi, liksom samhället i övrigt, ta höjd för längre tider av bortfall av olika resurser. Mycket arbete inom detta område pågår just nu på både central och lokal nivå. Bland annat har civilplikten aktiverats inom räddningstjänsten för att öka Sveriges möjlighet att planera och förstärka personalförsörjningen inom totalförsvaret.Med detta som bakgrund söker vi nu en samordnare med ansvar för organisationens verksamhetsområde räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).
Arvidsjaurs räddningstjänst ingår i samarbete med fyra kommuner, Sorsele, Arjeplog, Malå och Norsjö, inom denna tjänst. Detta möjliggör placeringsort inom samtliga fem kommuner.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Några av de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten:
• Samordning, ansvar och uppföljning av enhetens planering av krigsorganisation, samhällsstörningar och höjd beredskap.
• Samordning, ansvar och uppföljning för enhetens arbete kopplat till räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).
• Samordning av utbildnings- och övningsverksamheten gällande RUHB för berörd personal inom organisationen, i dialog med den regionala planerings- och utbildningsresursen.
• Samordning, ansvar och uppföljning av enhetens kontinuitetshantering.
• Vara ett stöd för samtliga verksamhets- och funktionsområden gällande RUHB-frågor.
• Samordning, ansvar och uppföljning av enhetens arbete kopplat till informationssäkerhet och säkerhetsskydd.
• Erfarenhet av arbete från annan myndighet inom beredskapssektorn med arbetsuppgifter inom säkerhet, beredskapsplanering, krisberedskap eller totalförsvar
• Körkort B
• Svenskt medborgarskap
Som person har du förmåga att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du har förmågan att förmedla dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du har förmåga att planera och organisera ditt arbete självständigt.
Erfarenhet från räddningstjänsten som brandman, befäl, är meriterande.
Inom tjänsten kan arbete på kväll och helg förekomma.
Med din anställning följer krigsplacering på Räddningstjänsten i Arvidsjaur med allmän tjänsteplikt, vilket innebär skyldighet att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap eller krig.
Inför anställning av denna tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
Tjänsten är en 3-årig projektanställning med tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
