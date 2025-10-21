Rotationsprogrammet | Audit - Forensics & Integrity Services | Stockholm
2025-10-21
Vill du kickstarta din karriär på ett av Sveriges mest attraktiva företag med inkluderande kultur och fokus på personlig utveckling? EY:s Rotation Program i Stockholm erbjuder en unik möjlighet att kombinera revision, utredningar och förebyggande arbete mot ekonomiska oegentligheter.
Vi söker dig som är nyutexaminerad från universitet/högskola med inriktning mot ekonomi eller liknande - med start i augusti 2026.
Din roll:
Du börjar med att arbeta ett år inom revision och går sedan vidare till vår specialistgrupp Forensic & Integrity Services. Här får du lösa komplexa problem, tänka kreativt och arbeta med utredningar samt förebyggande insatser mot ekonomiska oegentligheter.
Först året inom revision:
Som revisionskonsult får du bred branschinsikt genom arbete ute hos kund. Du fungerar som kundens "detektiv" - analyserar finansiella flöden, intervjuar nyckelpersoner och utvärderar interna kontroller. Hållbarhetsrapportering är ett växande fokusområde i våra revisioner.
Efterföljande tid i Forensics teamet:
Forensics arbetar med utredningar av ekonomiska oegentligheter, förebyggande insatser (Anti-Fraud) samt expertstöd vid revisioner och tvister. Du fördjupar dig i bedrägeri, korruption, compliance och kommersiella tvister - både nationellt och internationellt - inom EY:s globala rådgivning.
Möjlighet att forma din karriär
På EY står medarbetaren i fokus - du får möjlighet att forma din karriär utifrån egna mål och intressen, vare sig det handlar om branschfokus eller specialistområden. Du kan även engagera dig i projekt som volontärarbete på arbetstid, rekryteringsevent och vårt studentteam.
Kvalifikationer för tjänsten
Universitets-/högskoleexamen som ekonom, eller liknande
Kritiskt tänkande och analytiska färdigheter för att identifiera och lösa problem
Erfarenheter från arbetsliv/föreningsliv/förtroendeuppdrag vid sidan av dina studier
Utlandserfarenhet och goda akademiska meriter är meriterande
Flytande i engelska och svenska i både tal och skrift
Egenskaper för att lyckas i rollen:
Lagspelare med förmåga att bygga starka relationer med kollegor och kunder
Hög integritet och god förståelse för hantering av känslig information
Kundfokus - levererar tjänster med hög kvalitet som skapar förtroende och långsiktiga relationer
Vad EY erbjuder dig
Kontinuerligt lärande: Du utvecklar tankesätt och färdigheter som hjälper dig att navigera in i framtiden.
Framgång så som du definierar den: Vi ger dig verktygen och flexibiliteten, så att du kan göra skillnad på ditt sätt.
Transformativt ledarskap: Vi ger dig insikter, coachning och självförtroende för att bli den ledare som världen behöver.
Inkluderande kultur: Du kommer att accepteras för den du är och få möjlighet att använda din röst för att hjälpa andra att hitta sin.
Läs gärna mer om vad EY kan erbjuda dig på ey.com/sv_se/careers, i sociala medier och på www.ey.com/sv_se/careers/karriarbloggen.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Skicka in din ansökan med ditt CV, personligt brev och betyg från universitetet, senast den 30 november 2025. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du recruitmentsweden@se.ey.com
. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Ansökningsprocessen:
Fyll i ansökningsformuläret och bifoga CV, personligt brev samt universitets-/högskolebetyg. I brevet vill vi gärna att du motiverar varför du söker till rotationsprogrammet på EY.
Efter inskickad ansökan får du en länk till våra tester.
Urval och intervjuer sker löpande, så ansök så snart som möjligt. Läs mer om vår assessmentdag på vår https://www.ey.com/sv_se/careers.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
