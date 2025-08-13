Rösträknare
Randstad AB / Assistentjobb / Uppsala Visa alla assistentjobb i Uppsala
2025-08-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker flera rösträknare till Svenska kyrkan!
Är du noggrann, ansvarsfull och vill bidra till en viktig demokratisk process? Då är du den vi söker! För Svenska kyrkans räkning söker vi rösträknare inför kyrkovalet.
Vi söker dig som kan arbeta från den 29 september och cirka två veckor framåt. Uppdraget är på deltid eller heltid, dagtid, måndag - fredag. Arbetsplatsen ligger i centrala Uppsala.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval sker löpande, vi ser fram emot din ansökan!
Ansvarsområden
Arbetsuppgiften består av att räkna inkommande röster för kyrkovalet 2025 och bidra till en smidig och korrekt rösträkning. Kvalifikationer
För den här rollen söker vi dig som har ett metodiskt arbetssätt, är detaljorienterad och mycket noggrann. Du behöver kunna jobba fokuserat och trivas med att jobba delvis monotont.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för rollen.
Du:
Är noggrann och strukturerad
Kan arbeta självständigt och i team
Är tillgänglig att arbeta från 29 september och cirka två veckor fram
Har en avslutad gymnasieutbildningOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9457626