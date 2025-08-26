Rörsvetsare till industriverksamhet
2025-08-26
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Nybro
, Haninge
, Norrköping
, Nyköping
För kunds räkning söker vi nu en driven och erfaren licensrörsvetsare som kan svetsa TIG.
Om företagetFöretaget är en ledande aktör inom tillverkning av rörsystem och industriella komponenter och innehar ISO-certifiering 9001, 14001 samt 45001. De gör rörinstallationer mer kostnadseffektiva för våra kunder och vi är stolta över de tjänster och lösningar vi erbjuder. Innovation och precision är centrala fokusområden hos denna aktör!
Teamet och arbetsmiljönSom rörsvetsare kommer du att bli en del av ett erfaret och sammansvetsat team. Du arbetar nära dina kollegor och din närmsta chef kommer att vara produktionsledaren, som stöttar dig i din 'on-boarding' och professionella utveckling. Du erbjuds en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till kompetensutveckling och en stark teamkänsla.
Vad vi erbjuderFörutom en stimulerande arbetsmiljö erbjuder de förmåner som friskvårdsbidrag, kompetensutvecklingsprogram och en god balans mellan arbete och fritid. Kollektivavtal - IF Metall. De värdesätter och uppmuntrar fortsatt utveckling, nyfikenhet och innovation bland sina medarbetare.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter Svetsning av rörsystem med både MIG och TIG teknik
Läsa, förstå och tolka tekniska ritningar
Säkerställa att svetsarbeten uppfyller kvalitetsstandarder
Underhåll och kalibrering av svetsutrustning
Samverka med produktionsteamet för att optimera produktionsprocesser
Kvalifikationer och krav Förstå och kunna svenska i tal och skrift
Minst 2 års erfarenhet av rörsvetsning i industriell tillverkningsmiljö
Utbildning inom svetsning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande är om du har heta arbeten, giltigt svetscertifikat för MIG och TIG, traverskort/-licens och/eller andra svetslicenser.
Vi söker dig somÄr en social och engagerad problemlösare med ett öga för detaljer. Du trivs i produktionsmiljöer och är noggrann i ditt arbete. Ditt intresse för teknik och ditt engagemang för att leverera högkvalitativa resultat gör dig till en värdefull medarbetare som vill förändra, utveckla och ha kul på jobbet. Din positiva attityd och vilja att lära nytt bidrar till teamets framgång.
ÖvrigtStart: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Mån-Fre kl.07.00-16.00
Placering: Kalmar
Anställningsform: Heltid tillsvidare som påbörjas med visstidsperiod/provanställning
Rekryteringsprocess: Vi kommer att påbörja urval och återkoppling efter semesterperioden och sista ansökningsdatum. Detta innebär att svar från oss kan dröja något längre än vanligt. Tack för din förståelse och ditt tålamod - vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Urval sker efter sista ansökningsdatum. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxtinitiativet Kalmars partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxtinitiativet Kalmar för att hitta just dig.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
