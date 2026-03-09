Rörsvetsare sökes

Är du en erfaren rörsvetsare som söker nya utmaningar? Vår kund växer och söker nu en noggrann och engagerad rörsvetsare till sitt team.
Om tjänsten
Som rörsvetsare arbetar du med svetsning och montering av rörsystem inom industri och installation. Arbetet innefattar bland annat TIG- och/eller MMA-svetsning, ritningsläsning samt kontroll av svetsfogar för att säkerställa hög kvalitet.
Arbetsuppgifter
Svetsning av rör i olika material (ex. rostfritt och svart stål)
Montering och installation av rörsystem
Ritningsläsning och mätning
Kvalitetskontroll av svetsar
Samarbete med montörer och projektledare

Kvalifikationer
Erfarenhet av rörsvetsning
Kunskap i TIG/MMA
Förmåga att läsa ritningar
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Svetslicens är meriterande

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Trygg anställning i ett växande företag
Trevlig arbetsmiljö och kompetenta kollegor

Välkommen in med din ansökan!

