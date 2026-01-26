Rörmokare
Välkommen hem!
Välkommen till en av Sveriges bästa arbetsgivare!
På SBC förstår vi att ett hem är mycket mer än fyra väggar. Det är en plats där liv byggs, minnen skapas och drömmar uppfylls. Det är därför vi ständigt strävar efter att vara ledande inom vår bransch - att tillhandahålla säkra och trygga hem för människor.
Det är våra kunniga medarbetare som är drivkraften bakom vår framgång. Vi strävar efter att skapa en gemenskap av människor som delar värderingar om samverkan och kundservice.
Så om du söker ett jobb där du verkligen kan använda dina kunskaper och samtidigt utvecklas - Välkommen hem till SBC - Utsedd till en av Sveriges bästa arbetsgivare 2025!
Ditt jobb och ansvar
Vill du jobba som rörmokare hos oss på SBC?
Vi söker en självgående engagerad och skicklig rörmokare som vill arbeta med installation, service och underhåll till bostadsrättföreningar där kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet är i fokus.
Du blir en viktig del av vårt växande drift team i Stockholmsområdet.
Installation, service och reparation av rörsystem inom värme, vatten och sanitet i olika typer av fastigheter och hos boende.
Felsökning och åtgärd av akuta problem eller fel i rörinstallationer, tryckkärl mm.
Samverkan med kollegor och andra yrkesgrupper
Följa gällande branschregler, säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljörutiner
Detta har du
Är du en självständig och serviceinriktad VS-montör/rörmokare som söker nya utmaningar? Vi letar efter dig som är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad. Du arbetar gärna självständigt men uppskattar också att samarbeta i team. Din flexibilitet och förmåga att prioritera vid snabba förändringar gör att du trivs med variation i arbetet. Du är driven, ser vad som behöver göras och har en stark vilja att ständigt utvecklas.
Hos oss får du stöd av kompetenta och engagerade kollegor, och du kan se fram emot variation och självständighet i dina arbetsuppgifter. Välkommen att bli en del av vårt team!
Minst 3 års erfarenhet - som rörmokare Yrkesbevis som VS-montör/rörmokare eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av VS-installationer och underhåll av fjärrvärmecentraler samt VP
Kännedom om gällande branschregler och förmåga att läsa ritningar/relevanta dokument
B-körkort
Du talar och skriver obehindrat på svenska.
Fakta kring tjänsten
Centrala Stockholm.
Heltid.
B-körkort krävs.
Vad händer framåt
Vi arbetar löpande med våra rekryteringsprocesser. Detta betyder att vi går igenom ansökningarna från att de kommer in. Kommande steg i processen om du går vidare består av intervjuer, tester, bakgrundskontroll* samt referenstagning.
• Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
_____________________________________________Publiceringsdatum2026-01-26Om företaget
SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB är landets ledande fastighetsförvaltare specialiserad på bostadsrättsföreningar och utsedd till en av Sveriges bästa arbetsgivare 2025. Med över 100 års erfarenhet erbjuder SBC ett heltäckande tjänsteutbud inom fastighetsförvaltning - ekonomisk och teknisk förvaltning, juridik, energi, underhållsplanering samt projektledning vid ombyggnationer.
SBCs experter hjälper dagligen tusentals bostadsrättsföreningar över hela landet att förenkla styrelsearbetet och fatta trygga, långsiktiga beslut. I den digitala plattformen SBC Hemma kan varje förening hantera och få översikt över ekonomi, kommunikation och löpande förvaltning. SBC tar årligen fram branschkompassen Sveriges Bostadsrättrapport och är en aktiv röst i media. SBC, som är en del av den internationella Odevogruppen har 4 600 kunder, 450 medarbetare och omsatte 640 mkr år 2024.
SBC har sitt huvudkontor i Stockholm och lokala kontor i Göteborg, Malmö, Uppsala och Sundsvall.
Sveriges årliga bostadsrättsrapport | SBC
SBCs årliga rapport ger dig inblick i aktuell statistik och vad svenska bostadsrättsägare tycker kring allt som har med bostadsrättsföreningen att göra. Så ansöker du
