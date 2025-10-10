Rörmokare - Clas Fixare
Clas Fixare bygger framtidens hantverksbolag! Clas Fixare brinner för att förenkla vardagen i varje hem genom att erbjuda små och stora hantverkartjänster. Det kan handla om de mindre tjänsterna som aldrig blir gjorda: tröskeln som är lös, ljuskällorna som flimrar eller den där kökskranen som inte fungerar. Likaså står våra professionella och auktoriserade hantverkare redo när du behöver en partner för dina renoveringsprojekt. Vi söker nu en motiverad och engagerad VVS - montör! Vad erbjuder vi dig? * Ett roligt och varierande arbete för Clas Ohlsons egna hantverksbolag. * Schysst arbetsmiljö där du kan vara dig själv. * Platt organisation där medarbetare och kund är i fokus. * Fartfyllda och professionella kollegor * After Work och andra sociala aktiviteter * Verktyg, servicebil, mobil och arbetskläder * Hygienfaktor (som vi ser det) såsom generöst friskvårdsbidrag, företagshälsovård, kollektivavtal, marknadsmässig lön samt löneutfyllnad vid föräldraledighet Vad ska du göra? Du kommer att jobba som VVS-montör och vara Clas Fixares kunder behjälplig med allt från enklare typer av servicejobb till att vara en del av ett team när vi är ute och gör mer omfattande arbeten. Du är lyhörd för kundernas behov och har i uppgift att finna konstruktiva och kostnadseQektiva lösningar för kundens problem. Det kommer att vara ett varierande och roligt jobb med mycket kundkontakt. Tjänsten i fråga är placerad i Stockholms län med omnejd och du kommer att utföra jobb runt om i Stockholm och Uppsala. Vem är du?
Du är bra på att "ta folk" och trivs utmärkt med att hjälpa människor med olika VVS- relaterade tjänster. Du trivs också i rådgivande situationer där du får dela med dig av din kunskap inom VVS och får en chans att komma med förslag på lösningar, Du kan jobba självständigt och lägger stor vikt vid att uppträda korrekt och ge extra god service, exempelvis genom att städa efter dig och fråga om det är något mer kunden önskar hjälp med när du är på plats samt ger rekommendationer på andra tjänster. Det är viktigt att du känner igen dig i följande: * Du har praktisk erfarenhet som VVS Montör * Vana att arbeta hos privatkunder och/eller erfarenhet från servicebranschen * Du har VVS-certifikat och utbildning i Säker Vatten * Du har god IT-vana * Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift * Du har ett B-körkort Känner du igen dig? Skicka in din ansökan nedanför. Vi vill gärna hitta vår nya medarbetare så fort som möjligt så vi intervjuar löpande. Vid frågor får du mer än gärna höra av dig till operativ chef Jonas Gafvelin via e-post "jonas.gafvelin@clasfixare.se
Vi tar dock inte emot ansökningar via mejl.
