Rörlaseroperatör
2025-08-13
RNP i Landskrona AB är en nischad högteknologisk underleverantör inom plåtlaserskärning, rörlaserskärning och svetsning. Flera av de stora verkstadsföretagen i Sverige finns på vår kundlista. Med ca. 25 engagerade medarbetare omsätter vi ca. 90 miljoner kronor.
Vi har nyligen utökat vår park med rörlasermaskiner för att fortsatt kunna erbjuda kunderna bästa möjliga kvalité och korta ledtider.
Vi söker nu maskinoperatörer till våra rörlasermaskiner.
Du kommer ansvara för en eller ett antal av våra rörlasermaskiner. Du har daglig kontakt med våra beredare som fördelar ut jobben, du har även ansvar för materialflöden till din/dina maskin/er.
Det är ett arbete som kräver
mycket intern kommunikation med kollegor
högt tempo emellanåt
produktionsberedning ev. anpassningar
plock och kontroller av produkter
kvalitetsfrågor
Allt genomsyras av en god affärsmässighet.
Du har stora möjligheter att påverka och göra förbättringar då beslutsvägarna är korta.
Dina egenskaper:
Du är en person med ett tekniskt intresse och en stark vilja att lära och göra ett bra jobb. Det är ett plus om du gått någon form av verkstadsskola. Antingen har du nyligen tagit studenten eller så har du erfarenhet inom industriarbete.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: erik@rnp.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556480-1602)
261 35 LANDSKRONA Jobbnummer
