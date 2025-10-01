Rörläggare ref.nr. 111/25
2025-10-01
Nu söker vi en rörläggare till VA enheten. Är du en person med stark servicekänsla som trivs med att utveckla dig själv och dina kollegor för att tillsammans nå mål? Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som rörläggare på VA enheten är du en del av hela processen från planering till utförande. Verksamheten bedrivs i hela kommunen. Projektens storlek varierar både i omfattning och tid. Du arbetar i lag tillsammans med ytterligare rörläggare och maskinister. Du kommer ställas inför situationer där du får använda din kreativitet och vi sätter stort värde på din problemlösningsförmåga. I arbetet ingår reparations-, underhålls- och förnyelsearbeten på vatten- och avloppsrörnätet med tillhörande anläggningar. Organisationen är flexibel, där kollegor vid behov hjälper och stöttar varandra vilket innebär att vid behov kan ditt arbeta styras mot andra uppgifter inom organisationen.
Tjänsten kan innebära följdtjänster.
Vi söker
Vi söker dig som har en utbildning eller bakgrund som är relevant för tjänsten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Körkort krävs, dock ej tillgång till egen bil.
Du är ansvarstagande och engagerad. Du ha lätt för att anpassa dig till nya situationer. Som rörläggare hos oss kommer du i kontakt med många människor vilket ställer krav på att du är lyhörd och kan kommunicera på ett bra och tydligt sätt. Det är meriterande med erfarenhet inom rörläggning, anläggningsarbete eller VVS.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Driftchef
Mathias Larsson Mathias.Larsson@kalix.se 0923-65610 Jobbnummer
9534526