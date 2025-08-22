Rörläggare med erfarenhet
2025-08-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nenov AB i Göteborg
Vi på NenovAB söker en driven och erfaren rörläggare som vill vara en del av vårt växande team.
Du kommer främst att arbeta med installationer, service och underhåll inom VVS, både i bostäder och kommersiella fastigheter.Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet som rörläggare
God kunskap inom VVS-installation, service och felsökning
Vana att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppdrag
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder:
Varierande arbetsuppgifter i spännande projekt
Ett sammansvetsat team med bra stämning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: ansokan@nenov.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nenov AB
(org.nr 556967-0721)
Tagenevägen 14D (visa karta
)
