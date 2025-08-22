Rörläggare med erfarenhet

Nenov AB / VVS-jobb / Göteborg
2025-08-22


Vi på NenovAB söker en driven och erfaren rörläggare som vill vara en del av vårt växande team.
Du kommer främst att arbeta med installationer, service och underhåll inom VVS, både i bostäder och kommersiella fastigheter.

Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet som rörläggare
God kunskap inom VVS-installation, service och felsökning
Vana att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppdrag
B-körkort är ett krav

Vi erbjuder:
Varierande arbetsuppgifter i spännande projekt
Ett sammansvetsat team med bra stämning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Mail
E-post: ansokan@nenov.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nenov AB (org.nr 556967-0721)
Tagenevägen 14D (visa karta)
422 59  HISINGS BACKA

Jobbnummer
9470368

