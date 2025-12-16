Rörläggare
2025-12-16
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget. Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med drift och underhållsarbete på kommunala ledningsnätet samt pumpstationer.
Rörläggning, reparationer, byte av ventiler och brunnar, bygga nya serviser, läcksökning, montera vattenmätare, avhjälpa driftstörningar och förebyggande underhåll. Beredskap ingår i tjänsten.
Vi söker dig som:
- Har gymnasieexamen inom bygg och anläggning, transport eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
- Har erfarenhet av VA-drift eller anläggningsarbete
- Är serviceinriktad och ansvarstagande
- Visar intresse och engagemang
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att bevara vårt kulturarv och främja gröna och levande bostadsmiljöer skapar vi en kommun med karaktär av småstad och landsbygd, där människor trivs och känner sig hemma. Vi värdesätter kvalitet över kvantitet, främjar småskalig bebyggelse och skapar levande och gröna bostadsmiljöer med fokus på gemenskap, hälsa och trygghet.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/355". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadskontoret , Teknisk avdelning , VA-enheten, Drift VA Kontakt
Tomas Tapper 08-58169000 Jobbnummer
9648278