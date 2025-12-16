Rörläggare

Mörbylånga kommun, Taxefinansierad verksamhet / Anläggningsarbetarjobb / Mörbylånga
2025-12-16


Publiceringsdatum
2025-12-16

Arbetsuppgifter
Som rörläggare hos oss arbetar du med drift och underhåll av ledningsnäten i hela kommunen. Arbetet är varierande och utförs huvudsakligen utomhus, året runt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:

* Förebyggande underhåll av ledningsnät
* Akuta reparationer
* Schaktarbeten
* Läcksökning
* Byte av vattenmätare hos abonnenter

Du ingår i en arbetsgrupp där samarbetsförmåga är viktig. Arbetet sker även självständigt och kräver ansvarskänsla samt initiativförmåga. Kontakten med abonnenter innebär att du behöver ha ett professionellt och serviceinriktat bemötande.

Kvalifikationer
* VA-kompetens inom drift, underhåll och nyanläggning
* Diplomering som rörläggare eller relevant yrkeserfarenhet från arbete med VA-anläggningar
* God teknisk förståelse
* B-körkort (Utökad B-behörighet eller BE är meriterande)
* Yrkesbevis/förarbevis för grävmaskin och certifikat för Arbete på väg (meriterande)
* Kunskaper inom läcksökning (särskilt meriterande)

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Flexibilitet, samarbetsförmåga, ansvarskänsla och en positiv inställning är egenskaper vi värdesätter.

ÖVRIGT
Vi erbjuder

* Ett spännande och varierat arbete där du både arbetar självständigt och tillsammans med kollegor
* En arbetsplats med stark gemenskap och stolthet över det vi gör
* Goda möjligheter till utveckling och fördjupning inom VA-området
* Trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal
* Chansen att arbeta utomhus och uppleva årstidernas variationer på nära håll

Tjänsten utgår från Färjestaden, men arbetet sker i hela kommunen.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295019".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mörbylånga kommun (org.nr 212000-0704)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Taxefinansierad verksamhet

Kontakt
Arbetsledare
Joel Blankenstål
joel.blankenstal@morbylang.a.se
010-354 75 14

Jobbnummer
9645967

