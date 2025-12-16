Rörläggare
Som rörläggare hos oss arbetar du med drift och underhåll av ledningsnäten i hela kommunen. Arbetet är varierande och utförs huvudsakligen utomhus, året runt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
* Förebyggande underhåll av ledningsnät
* Akuta reparationer
* Schaktarbeten
* Läcksökning
* Byte av vattenmätare hos abonnenter
Du ingår i en arbetsgrupp där samarbetsförmåga är viktig. Arbetet sker även självständigt och kräver ansvarskänsla samt initiativförmåga. Kontakten med abonnenter innebär att du behöver ha ett professionellt och serviceinriktat bemötande.Kvalifikationer
* VA-kompetens inom drift, underhåll och nyanläggning
* Diplomering som rörläggare eller relevant yrkeserfarenhet från arbete med VA-anläggningar
* God teknisk förståelse
* B-körkort (Utökad B-behörighet eller BE är meriterande)
* Yrkesbevis/förarbevis för grävmaskin och certifikat för Arbete på väg (meriterande)
* Kunskaper inom läcksökning (särskilt meriterande)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Flexibilitet, samarbetsförmåga, ansvarskänsla och en positiv inställning är egenskaper vi värdesätter.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* Ett spännande och varierat arbete där du både arbetar självständigt och tillsammans med kollegor
* En arbetsplats med stark gemenskap och stolthet över det vi gör
* Goda möjligheter till utveckling och fördjupning inom VA-området
* Trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal
* Chansen att arbeta utomhus och uppleva årstidernas variationer på nära håll
Tjänsten utgår från Färjestaden, men arbetet sker i hela kommunen. Ersättning
Månadslön
