Rörläggare
Om Jobbet
Vi är i ett expansivt skede med många projekt av varierande art och storlek. Därför söker vi nu fler erfarna rörläggare till vårt team. Som rörläggare hos oss på YA Gruppen kommer dina arbetsuppgifter variera och vi söker därför dig som är bred i din kompetens. Arbetet bedrivs såväl självständigt som del av större arbetslag.
Du som söker har flerårig erfarenhet utav rörläggning. Stödpackning, kringfyllning, plaströr, ledningsbädd, VA-ledning, gasledning och dagvattensystem är exempel på arbetsmoment du ska behärska. Meriterande om du har erfarenhet av el- och stumsvetsning. Vidare så är du självgående, har en positiv inställning, tar ansvar för utfört arbete och är en lagspelare. Du ska kunna kommunicera obehindrat på svenska eller engelska.
Vi erbjuder:
Goda utvecklingsmöjligheter hos ett snabbväxande företag
Uppskattning för väl utfört arbete
Trevliga arbetsplatser och omväxlande projekt
Kollektivavtal Ersättning
