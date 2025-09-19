Röntgensjuksköterska, mammografi
2025-09-19
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärde som vi skapar för samhället i stort.
VAD
Att arbeta med mammografi på Unilabs innebär att man dagligen möter många kvinnor i alla åldrar. Arbetet är stimulerande då du på kort tid etablerar en god kontakt med patienten, genomför undersökningen på ett professionellt sätt med målet att ge bästa möjliga patientupplevelse. I den kliniska verksamheten utför vi alla nödvändiga undersökningar och provtagningar vid ett och samma tillfälle.
Arbetet genomförs med modern utrustning. För att skapa ett varierat arbete med lärande i vardagen roterar vi på alla förekommande arbetsuppgifter. Tillsammans skapar vi ett intressant och varierande arbete som gör stor skillnad för våra patienters fortsatta välmående och eventuella diagnos.
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där din insats kommer att göra skillnad. Dessutom blir du en del av ett arbetsteam med mycket värme och stor energi som varje dag gör det lilla extra för de kvinnor vi möter.
VEM
Till den här tjänsten söker vi dig som är legitimerad röntgensjuksköterska. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom mammografi ser vi det som mycket meriterande.
På Unilabs väger inställning lika tungt som kompetens. Vi tror därför att du som person har förmågan att skapa ett förtroendeingivande möte med de personer som besöker oss, vid såväl hälsoundersökning som i det kliniska arbetet. Du arbetar datorbaserat, strukturerat, kvalitetsmedvetet och gillar när det är högt tempo. Vi tror även att du är omtänksam, har lätt för att samarbeta och tillför arbetsglädje i laget.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start snarast eller efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.
VAR
Vi söker medarbetare till Unilabs Klara Strand mammografi. Här blir du en del av en arbetsgrupp som består av röntgensjuksköterskor, bröstradiologer, receptionist samt driftchef. Vi är ett glatt gäng i blandad ålder som känner att vårt arbete verkligen gör skillnad. Vi har ett gott och nära samarbete inom vårdkedjan för bröstcancer.
Vår dagliga verksamhet bedrivs med korta beslutsvägar och laganda som viktig grund, god sammanhållning och hög trivselfaktor. I denna tjänst får du möjlighet att utvecklas och lära dig mer om det du finner intressant samt välja din spetskompetens.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för.
