Röjsågsarbetare
2026-03-30
Arbeta som röjsågsarbetare - utomhusjobb med bra lön och frihet i Sverige!
Söker du ett fysiskt aktivt jobb i naturen där din insats direkt påverkar din lön? Bli en del av vårt team som röjsågsarbetare och njut av frihet, frisk luft och goda förtjänstmöjligheter.
Lön & ersättning
Garantilön: 25 896 kr/månad - 148,65 kr/timme
ELLER välj prestationsbaserad lön:
1 400 kr per hektar röjd mark
Ju mer du röjer, desto mer tjänar du!
Arbetstid & schema
Heltid: 21 arbetsdagar/månad
Arbetstid: 07:00-16:00 (flexibelt)
Start: april, maj eller eventuellt juni (upp till 6 månader)
Arbetsuppgifter
Arbete i team om 4 personer (totalt 12 tjänster)
Företaget tillhandahåller: pickup, röjsågar och bränsle
Röjsågens vikt: 9,6 kg
Arbetsledare från Polen och Bulgarien
Utrustning & arbetskläder
Komplett arbetsutrustning ingår
Boende
Stuga/lägenhet delas av 4 personer (kostnad dras från lönen)
Mat & raster
Måltider och pauser sker utomhus i naturen
Krav
Körkort
Resa till/från arbetsplats ordnas på egen bekostnad
Du måste vara EU-medborgare
1 dags onlineutbildning för röjsåg (ingår i introduktionen)
Plats
Start i Sundsvall
Därefter arbete i Jämtland
Redo för ett jobb där du tjänar bra, håller dig aktiv och arbetar utomhus varje dag? Sök nu!
Skicka din ansökan till: anders@rydbacken.com
eller job@hospitalityspecialist.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: anders@rydbacken.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Röjsågsarbetare 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clavic Consulting AB
(org.nr 556907-5434)
Storåbränna 139 (visa karta
)
835 62 FÖLLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Big River Camp Kontakt
Anders Rydbacken anders@rydbacken.com 0727403860 Jobbnummer
9827062