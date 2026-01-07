Robotsvetsare till Värnamo

SweKraft Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo
2026-01-07


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo, Hylte, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos SweKraft Bemanning AB i Värnamo, Gnosjö, Örkelljunga eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-01-07

Om tjänsten
Vi söker nu en noggrann och tekniskt intresserad robotsvetsare till vår produktion. Du kommer att arbeta med robotiserad svetsning i en modern produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och effektivitet står i fokus.
Arbetet innebär bland annat körning, övervakning och justering av svetsrobotar samt kvalitetskontroll av färdiga detaljer. Du samarbetar tätt med produktionstekniker och kollegor i verkstaden.
Skicka din ansökan och CV till [kontakt@swekraftbemanning.se].
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: kontakt@swekraftbemanning.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SweKraft Bemanning AB (org.nr 559189-8167)
331 30  VÄRNAMO

Jobbnummer
9672496

Prenumerera på jobb från SweKraft Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos SweKraft Bemanning AB: