Robotsvetsare till Värnamo

Om tjänsten Vi söker nu en noggrann och tekniskt intresserad robotsvetsare till vår produktion. Du kommer att arbeta med robotiserad svetsning i en modern produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och effektivitet står i fokus. Arbetet innebär bland annat körning, övervakning och justering av svetsrobotar samt kvalitetskontroll av färdiga detaljer. Du samarbetar tätt med produktionstekniker och kollegor i verkstaden. Skicka din ansökan och CV till [kontakt@swekraftbemanning.se]. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.