robotoperatör
Add-Up Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Habo
2025-11-01
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
Vill du arbeta som robotoperatör i en verksamhet där teknik, kvalitet och utveckling är i fokus? Vi söker dig som är intresserad av produktionsteknik, modern automation och vill bidra till en hållbar och effektiv tillverkningsprocess tillsammans med ett engagerat team. Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund - mångfald och inkludering är en styrka hos oss!
Arbetsuppgifter - Robotoperatör inom industriell automation och produktion Övervaka, styra och sköta svetsrobotar samt övriga automatiserade maskinsystem enligt givna instruktioner och produktionsplaner.
Lasta och lossa material samt starta, stoppa och justera robotceller vid behov för att säkra ett jämt produktionsflöde.
Utföra enklare programmering och parametrering av robotar och maskiner för att anpassa produktionen efter olika uppdrag.
Genomföra kvalitetskontroller, visuell granskning och mätning av färdiga komponenter enligt gällande krav och instruktioner.
Felsöka och lösa enklare driftstörningar, samt samarbeta med underhållstekniker vid mer avancerade problem.
Deltaga aktivt i förbättringsarbeten kring säkerhet, arbetsmiljö och produktionseffektivitet.
Bibehålla ordning kring maskiner och arbetsstationer samt utföra rengöring och enklare underhåll av utrustningen.
Arbeta i team med planering, materialhantering och utveckling av arbetsprocesser för ökad kvalitet och produktsäkerhet.
Krav och kvalifikationer för robotoperatör inom svensk industri Teknisk förståelse och intresse för maskiner, automation eller industriell produktion - relevant erfarenhet är meriterande, men viktigast är rätt inställning och vilja att lära.
Förmåga att läsa och följa arbetsinstruktioner, oftast på svenska.
Grundläggande datavana och intresse för teknik och programmering.
Goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt.
Erfarenhet av liknande arbete, såsom maskinoperatör eller arbete inom industrin, ses som fördelaktigt.
Utbildning inom automation, produktion, teknik eller industri är meriterande.
Personliga egenskaper - Robotik, teknik och teamarbete
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, noggrann och problemlösande. Du trivs att arbeta både självständigt och i samarbete med andra, tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en trygg och inkluderande arbetsmiljö. Nyfikenhet inför ny teknik, vilja att utvecklas och engagemang för säkerhet värderas högt.
Anställningsvillkor och ansökan - Börja jobba som robotoperatörTjänsten är på heltid och dagtid, och inleds som inhyrd via oss med möjlighet till anställning hos kundföretaget på sikt. Du får delta i utvecklingsprojekt, arbete med modern robotteknik och vara med och forma framtidens produktion i svensk industri. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan om du vill arbeta med automation, produktionsoptimering och kvalitet tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra om din erfarenhet eller motivation inom robotteknik, produktion och ditt intresse för att växa i rollen som robotoperatör! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Add-Up Bemanning AB
(org.nr 559086-7973), http://example.com Arbetsplats
Addup bemanning Kontakt
Johan johan.henriksson@addup.se Jobbnummer
9584300