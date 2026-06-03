Automationsingenjör till Solna!
The Place AB / Maskiningenjörsjobb / Solna Visa alla maskiningenjörsjobb i Solna
2026-06-03
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, Sundbyberg
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Vi söker nu en automationsingenjör till vår kund i Solna. Det är ett konsultuppdrag via oss på The Place med start i juni 2026 och som löper till och med 2027-01-31.
Om rollen Som automationsingenjör blir du en del av ett erfaret och engagerat team bestående av projektledare, konstruktörer, programmerare och provare. Uppdraget omfattar projekt inom spårbunden trafik, med fokus på ny- och ombyggnation av tekniska system inom järnvägsinfrastruktur runt om i Sverige.
I rollen bidrar du genom hela projektflödet – från design och programmering till provning och idrifttagning av stationskontrollsystem. Du fungerar även som tekniskt stöd till projektledare inom ditt specialistområde.
Arbetet sker huvudsakligen i moderna automationsmiljöer med fokus på RTU, PLC och SCADA, inklusive system och verktyg för konfiguration, kommunikation och visualisering.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Relevant universitets-, högskole- eller YH-utbildning
Erfarenhet av programmering och konfiguration inom styrsystem (PLC, RTU och/eller SCADA)
Erfarenhet av kommunikationsprotokoll såsom IEC 60870-5-101/104 och/eller Modbus
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort då tjänsten innebär resor i Sverige
Meriterande
Erfarenhet av provning och idrifttagning
Kunskap i C++ och/eller Python
Erfarenhet av arbete inom järnvägsinfrastruktur
Erfarenhet av elkonstruktion
Vi söker dig som är teknikintresserad, nyfiken och har en stark vilja att utvecklas. Du är strukturerad och trivs med att arbeta genom hela processen – från idé till driftsatt anläggning. Du har god samarbetsförmåga och bidrar positivt till teamets framgång. Rollen kräver ansvarstagande och ett högt säkerhetstänk, då arbetet sker inom samhällskritisk infrastruktur.
Observera att slutkandidaten kommer att genomgå en säkerhetsprövning, då uppdraget omfattar arbete i skyddsklassade anläggningar.
The Place – Where happy work happens
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra – du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7840999-2033156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), https://jobb.theplace.se
Solna centrum (visa karta
)
171 45 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
The Place Jobbnummer
9944713