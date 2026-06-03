Sommarjobba med gräsklippning
Nordic Bemanning & Rekrytering AB / Trädgårdsanläggarjobb / Falun Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Falun
2026-06-03
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Sommarjobba med gräsklippning i och omkring Falun
Vi söker en plikttrogen och praktiskt lagd för att jobba med gräsklippning i sommar. Du trivs med fysiskt arbete, gillar att få saker gjorda och tar ansvar för att leverera ett noggrant och snyggt resultat. Uppdraget pågår i 8 veckor med start vewcka 26.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Gräsklippning med åkgräsklippare och annat maskinellt arbete
Skötsel av grönytor, bortforsling av grövre avfall och enklare markarbete
Samarbete med kollegor och rapportering till arbetsledare
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd, noggrann och gillar fysiskt arbete
Har B-körkort och kan ta dig till olika arbetsplatser. Detta är ett krav
Meriterande med maskinvana, särskilt erfarenhet av åkgräsklippare
Kommer i tid, arbetar självständigt och är flexibel gällande arbetstider
Vi erbjuder
Uthyrningsuppdrag via etablerat bemanningsföretag
Skiftande arbetsmiljö med möjlighet att utveckla dina färdigheter
Trygg introduktion vid uppstart och stöd från arbetsledare
Marknadsmässig ersättning och möjlighet till återkommande uppdrag
Skicka CV och en kort presentation där du berättar om din erfarenhet och tidigare anställningar. Vi tar emot ansökningar löpande och kontaktar utvalda kandidater för intervju. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556776-5689) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9944741