Områdesansvarig Precision Fires
Saab Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Karlskoga Visa alla civilingenjörsjobb i Karlskoga
2026-06-03
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Till Saab Dynamics söker vi nu en driven och engagerad Områdeschef inom produktion som vill vara med och bygga upp en helt ny del inom verksamheten Precision Fires. Du kliver in i ett unikt läge där verksamheten är under uppbyggnad, vilket ger dig en central roll i att forma både organisation, arbetssätt och kultur från grunden.
Eftersom området är under etablering kommer rollen initialt att ha en tydlig projektkaraktär, där du får en central och strategiskt viktig position i att forma framtidens produktion. För rätt person innebär detta möjligheten att påverka verksamheten på riktigt - från organisation och processer till kultur och långsiktiga arbetssätt.
Vi söker dig som trivs i en föränderlig miljö där mycket fortfarande byggs upp. Du är en person som ser möjligheter i komplexitet, som drivs av utveckling och som har förmågan att skapa engagemang och tydlighet även när förutsättningarna förändras.
Rollen innebär inledningsvis ett starkt fokus på uppbyggnad och etablering av verksamheten, med målsättningen att över tid utveckla och leda den organisation som växer fram.
Din roll
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för att bygga upp, leda och vidareutveckla verksamheten. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar där du arbetar med allt från resursplanering och produktionsutveckling till samordning mellan olika funktioner och verksamhetsområden.
Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar att:
Leda och utveckla produktionen samt säkerställa rätt kapacitet och resurssättning
Bygga upp organisation, strukturer och effektiva arbetssätt i en verksamhet under etablering
Skapa förutsättningar för effektiva arbetsflöden och produktionsprocesser
Säkerställa leveransförmåga i linje med affärs- och kundkrav
Samordna olika funktioner och enheter mot gemensamma mål
Driva förbättrings- och förändringsarbete i nära samarbete med verksamheten
Bidra till långsiktig strategi och utveckling inom Precision Fires Production
Du arbetar nära både interna och externa intressenter och fungerar som en viktig länk mellan produktion, affär och strategi.
Tjänsten är placerad i Karlskoga, men regelbundna resor till framför allt Linköping kommer att vara en naturlig del av rollen då delar av verksamheten är placerade där.Publiceringsdatum2026-06-03Profil
Vi söker dig som är en trygg och engagerande ledare med god förmåga att skapa struktur och framdrift i komplexa miljöer. Du har erfarenhet av att leda komplexa verksamheter och känner dig bekväm i en miljö där förändring och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Du har erfarenhet av att leda verksamheter i förändring, gärna med chefsansvar över chefer, och känner dig bekväm med att navigera i situationer där alla förutsättningar ännu inte är på plats.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har gedigen ledarerfarenhet från produktion eller närliggande verksamhet
Har god teknisk förståelse och kan sätta dig in i komplexa processer
Har erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
Är affärsmässig och har ett helhetsperspektiv på verksamhet och leverans
Är beslutsstark, strukturerad och resultatorienterad
Som person är du:
Kommunikativ och relationsskapande
Inkluderande och prestigelös
Tydlig i ditt ledarskap med förmåga att engagera och motivera
Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Då annonsen ligger ute under sommarmånaderna kan återkoppling och rekryteringsprocess komma att ta något längre tid än vanligt.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Karlskoga (visa karta
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691 33 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB sandra.ericsson@saabgroup.com Jobbnummer
9944761