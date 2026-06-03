Produktionsledare till kvällen på Martin & Servera Umeå
Martin & Servera Aktiebolag / Lagerjobb / Umeå Visa alla lagerjobb i Umeå
2026-06-03
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Martin & Servera Logistik är logistiknavet för det mesta av Martin & Servera-gruppens volymer. Från våra lager i Umeå, Enköping, Norrköping och Halmstad levererar vi varje dag till kunder över hela Sverige. Hållbara transporter, effektiv drift och ständiga förbättringar är en naturlig del av vår vardag.
Nu söker vi en produktionsledare som vill stärka den operativa driften på vårt kvällspass.
Vill du ha en nyckelroll i en operativ verksamhet där du både leder produktionen och utvecklar människor? Vi söker dig som drivs av att skapa struktur, resultat och starka team i en vardag med högt tempo.
Om rollen
Som produktionsledare ansvarar du för den dagliga driften i lagerproduktionen på kvällsskiftet. Du leder, prioriterar och fattar beslut nära verksamheten för att säkerställa att produktionen levererar enligt mål, plan och budget. Rollen har ett tydligt operativt fokus där du arbetar nära flödet, leder och fördelar arbetet i realtid samt driver verksamheten mot uppsatta KPI:er och resultat. Du har personalansvar för en mindre grupp medarbetare där du coachar, utvecklar och följer upp både individer och team. Genom ett närvarande ledarskap skapar du engagemang, bygger teamkänsla och säkerställer en trygg och hållbar arbetsmiljö. Det här är en roll för dig som trivs i driften, agerar i stunden och driver arbetet framåt med fokus på resultat.
Vad kommer du att göra?
Leda, planera och fördela det dagliga arbetet i lagerproduktionen för att nå uppsatta mål
Vara närvarande i driften, fatta beslut i realtid och säkerställa ett stabilt och effektivt flöde
Planera och bemanna verksamheten utifrån behov och resurser så att gods hanteras och levereras i rätt tid och form
Fungera som en tydlig ledare i vardagen genom att aktivt coacha, motivera och följa upp medarbetare i arbetet
Ha personalansvar, inklusive arbetssamtal, utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar och rehabiliteringsärenden
Säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande rutiner, lagar och överenskommelser samt främja ett gott medarbetarskap
Skapa förutsättningar för en stark teamkänsla och ett gott samarbetsklimat
Driva ett aktivt arbetsmiljöarbete genom att identifiera och följa upp avvikelser samt arbeta med IA, tillbud, riskbedömningar och skyddsronder
Koordinera processer och samarbeta med andra funktioner för att säkerställa en effektiv och störningsfri drift
Följa upp resultat och driva förbättringar i arbetssätt och flöden
Vi söker dig som
Är en strukturerad och handlingskraftig ledare som trivs i en roll nära verksamheten där du får ta ansvar både för resultat och människor. Du har förmåga att skapa struktur i det dagliga arbetet, motivera och engagera dina medarbetare samt följa upp både prestation och utveckling på ett tydligt och kontinuerligt sätt. Med ett naturligt driv arbetar du lösningsorienterat och hanterar utmaningar när de uppstår. Du samarbetar väl, kommunicerar tydligt och behåller ett helhetsperspektiv där du prioriterar det som är bäst för verksamheten.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Fullständig gymnasieexamen
Erfarenhet från lager-, produktions- eller logistikverksamhet
Erfarenhet av att leda arbete i en operativ miljö
Förmåga att fatta beslut och prioritera i en verksamhet med högt tempo
God kommunikativ förmåga och ett genuint intresse för ledarskap
Det är meriterande om du har utbildning inom logistik, ledarskap eller arbetsmiljö, erfarenhet av förbättringsarbete (gärna inom Lean) samt tidigare erfarenhet som chef.
Din arbetsplats
I Umeå arbetar cirka 200 kollegor. Du blir en del av ett team med andra produktionsledare och rapporterar till processchef. Rollen innebär ett nära samarbete både inom produktionsledarteamet och med övriga funktioner i verksamheten. Här möts du av en inkluderande kultur där vi tillsammans skapar resultat och bygger en stark gemenskap.
Du får även ta del av uppskattade personalförmåner såsom lunchförmån och ett generöst friskvårdsbidrag som kan användas till t.ex. träningskort eller massage, samt en uppskattad frukost-/lunchsubvention och tillgång till gym.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.
Urvalsprocessen
Martin & Servera arbetar aktivt för mångfald och ser olikheter som en styrka. Vi vill spegla samhället vi verkar i och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. I våra rekryteringar använder vi personlighetstester för att säkerställa en objektiv och rättvis urvalsprocess. Intervjuer genomförs på svenska, men testerna kan göras på det språk du är mest bekväm med. Läs mer om vår urvalsprocess https://www.martinservera.se/jobba-hos-oss/tester-och-urvalsmetoder.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Anställningsform: tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning
Arbetstider: kvällstid ca 14.00-23.00.
Tillträde: Enligt överenskommelse men gärna från september månad
Bolag: Martin & Servera Logistik AB
Adress: Godsvägen 12, 901 33 Umeå
Kontakt: Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Lotta Svanefjord - lotta.svanefjord@martinservera.se
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Alva Hammarstedt, HR-partner rekrytering- alva.hammarstedt@martinservera.se
Facklig kontaktperson (Unionen): Fredrik Söderström - fredrik.soderstrom@martinservera.se
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera Aktiebolag
(org.nr 556233-2451), https://www.martinservera.se/
Godsvägen 12 (visa karta
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901 33 UMEÅ Arbetsplats
Martin & Servera Kontakt
HR-partner rekrytering
Alva Hammarstedt alva.hammarstedt@martinservera.se Jobbnummer
9944711