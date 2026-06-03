Personliga assistenter till Arboga kommun
Arboga kommun, Personlig assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Arboga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Arboga
2026-06-03
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er).
Inom socialförvaltningen ansvarar verksamheten för funktionsstöd för att ge stöd och service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.
Personlig assistans i Arboga kommun har fått nya ärenden och vi söker därav flera personliga assistenter och vikarier.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
I rollen som personlig assistent ansvarar du för att:
Hjälpa brukaren med grundläggande behov, medicinsk omvårdnad, stöd i hemmet och vid olika aktiviteter. Det kan innebära assistans vid exempelvis bad och ridning.
Ha en mycket god lyhördhet gentemot brukaren samt flexibilitet när det gäller schema och arbetsplats.
Att arbeta som personlig assistent är att assistera en annan människa med allt vad det innebär. Brukaren ska ges största möjliga utrymme att bestämma själv, över sitt liv. Ibland innebär jobbet bara att finnas till hands, vara beredd och redo att assistera.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som personlig assistent ser vi att du har:
Omvårdnad-, barn och fritids-, friskvård och hälsa-, personlig assistent utbildning- och/eller annan utbildning/erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms lämplig.
Ett genuint intresse av att vilja arbeta med människor, ett professionellt förhållningssätt, samarbetsförmåga, vara noggrann, ansvarstagande och trivas med att arbeta inom givna ramar.
Vana av att använda digitala verktyg som dator och mobil.
Goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift.
Det är meriterande om du som personlig assistent har:
Erfarenhet av arbete som personlig assistent och/eller att du har erfarenhet från funktionshinderområdet genom tidigare arbete, uppdrag eller relationer i din närhet.
En god fysik, då arbetet innebär en del förflyttningar (hjälpmedel finns) och engagemang vid olika aktiviteter både i och utanför hemmet.
Intresse för fysiska aktiviteter och att du gillar att motivera andra i sin utveckling. Du bör även vara intresserad av egen utveckling inom yrkesområdet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Några av tjänsterna är särskild visstidsanställning med omfattning minst 6 månader med sysselsättningsgrad 80-100 % och några är timvikariat.
Schemalagd arbetstid dag/kväll och helg.
Tillträde skyndsamt enligt överenskommelse.Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-06-16. Urval sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan
Vi undanber oss all kontakt från annonserings- och bemanningsföretag.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/52". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arboga Kommun
(org.nr 212000-2122)
Box 87 (visa karta
)
732 21 ARBOGA Arbetsplats
Arboga kommun, Personlig assistans Kontakt
Kommunal Arboga 010-442 81 87 Jobbnummer
9944716