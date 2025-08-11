Robotoperatör
Är du tekniskt intresserad, nyfiken på automatiserade processer och vill arbeta praktiskt med robotteknik i en lärorik roll? Som robotoperatör få du chans att arbeta med operativa uppgifter samtidigt som du får möjlighet att utvecklas inom programmering. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med mycket goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att företaget har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Om företaget
Företaget är baserat i Malmö som verkar inom ortopedteknisk industri. Mer information ges vid intervjutillfälle. Dina arbetsuppgifter
Som robotoperatör spelar du en central roll i företagets tillverkningsprocess. Din huvudsakliga uppgift är att arbeta vid robotanläggningen - där du kör roboten, matar den med material och säkerställer att produkterna hanteras effektivt i det löpande produktionsflödet. Du kommer även att ha hand om enklare service och felsökning, främst relaterat till sensorer och andra mindre störningar. Vidare arbetar du med programmering av roboten för att förbättra dess program, något du kommer få gedigen utbildning i och lära dig efterhand.
På längre sikt får du möjlighet att utvecklas i rollen. Du blir en del av företags produktionsteam och samarbetar nära produktionsutvecklare, där du jobbar aktivt med att identifiera förbättringsmöjligheter och testa nya lösningar för att förbättra produkten.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Teknisk utbildning, praktisk eller teoretisk, är meriterande
Relevant arbetslivserfarenhet är mycket meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Stort tekniskt intresse
För att trivas och lyckas i rollen som robotoperatör ser vi att du är en person med ett starkt tekniskt intresse och nyfikenhet på hur saker fungerar. Du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt och har förmågan att arbeta självständigt samt ta egna initiativ när det behövs. Samtidigt är du en lagspelare med god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och har lätt för att kommunicera och samarbeta i en grupp med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi värdesätter personer som är lösningsorienterade, praktiskt lagda och som vill vara med och bidra till ständiga förbättringar i både processer och teknik.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid Plats: Malmö Lön: Enligt GFL
