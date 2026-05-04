Robotiksingenjör
2026-05-04
Cota Robotics är ett riskkapitalfinansierat startup som bygger AI-drivna robotar för detaljhandeln. Vi är i en tidig fas med de första pilotkunderna, ett litet team och höga ambitioner. Vi backas av byFounders och arbetar nära våra kunder för att ta robotik från labb till verklig drift.
Om rollen
Det här är en grundarroll. Du är en av de första ingenjörerna och äger robotikutvecklingen från ax till limpa - från kravdefinition och systembeteende till driftsättning och kontinuerlig förbättring i fält.
Du arbetar tätt med kunder, samlar in data i verkliga miljöer och använder den för att finjustera de Vision-Language-Action-modeller som driver våra robotar. Loopen mellan fältdata och modellprestanda är central i rollen.
Det finns ingen etablerad struktur att ärva. Du bygger den.Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Äga robotikutvecklingen end-to-end: krav, systemdesign, implementation och driftsättning
Samla in och strukturera träningsdata i fält
Finjustera och utvärdera VLA-modeller utifrån verklig prestanda
Stötta och förbättra pågående pilotdriftsättningar hos kunder
Vara med och forma teamets tekniska kultur och arbetssätt
Vi söker dig som
Har praktisk erfarenhet av robotik - mjukvara, system eller en kombination
Är bekväm med hela stacken: perception, planering, styrsystem
Har ett genuint intresse för maskininlärning och modelldriven robotik
Trivs i miljöer utan färdiga svar och tar egna beslut utan att vänta på instruktioner
Vill vara med tidigt och forma något från grunden
Meriterande
Erfarenhet av VLA-modeller eller liknande foundation models för robotik
Tidigare arbete med driftsättning i verkliga, operativa miljöer
Erfarenhet av arbete i tidiga startupfaser
Vi erbjuder
En av de första ingenjörerna på ett venture-backat robotikbolag
Verkligt ägarskap över ett tekniskt område - inte en definierad uppgiftslista
Personaloptioner (QESO) och marknadsmässig lön
Kontor i Stockholm, arbete på platsSå ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev till hello@cotarobotics.com
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: hello@cotarobotics.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Robotics engineer".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cota Robotics AB
(org.nr 559557-8419), https://cotarobotics.com
Västra Järnvägsgatan 3 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM
