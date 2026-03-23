Robinson söker timvikarier
Vill du bli vikarie inom grundskola?
Robinson skola har funnits i Enköping sedan 1997. Från våren 2020 drivs Robinson skolorna av Tellusskolan AB.
Som vikarie inom skolverksamheter får du en möjlighet att bredda din kompetens och knyta kontakter inom organisationen.
Vi har tre F-5-skolor, Fanna, Husberg och Svedia med 84-87 elever på varje enhet.
I organisationen finns även en 6-9-skola, Vårfru, med 168 elever.
Vi matchar din eventuella arbetslivserfarenhet med uppdrag i våra olika verksamheter.
Både du som har relevant utbildning och du som saknar utbildning kan söka till oss.
Behörighetskrav
För att få jobba som vikarie på en skola måste du uppfylla följande krav:
Du måste du ha fyllt 18 år.
Du måste kunna läsa och tala svenska.
Det är en fördel om du har bil och körkort, då våra skolor ligger spritt i Enköping.
Vem söker vi?
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet när vi anställer vikarier.
Under både skoltid och fritidstid är vi mycket utomhus. I arbetet kommer du att vara på olika platser. Under kortare perioder kan du ingå i flera arbetslag. Därför är en viktig egenskap hos dig att du har lätt för att samarbeta med andra.
Du måste ha ett utdrag från polisens belastningsregister som gäller för förskola och skola som inte är äldre en ett år för att få jobba hos oss. Ett registerutdrag beställer du från polisens webbplats. Registerutdraget ska inte skickas in med intresseanmälan utan lämnas vid eventuell introduktion.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor? Kontakta:skola.robinson@tellusskolan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: malin.frisk@tellusskolan.se Arbetsgivare Tellusskolan AB
(org.nr 556808-6085), https://tellusskolan.se/robinson/
749 45 ENKÖPING Arbetsplats
Tellusskolan Robinson Enköping Kontakt
Bitr Rektor
Malin Frisk malin.frisk@tellusskolan.se Jobbnummer
9813501