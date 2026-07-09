Rivningsarbetare sökes Rivning av badrum
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2026-07-09
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Vi söker en erfaren rivningsarbetare för rivning av badrum.
Vi erbjuder:
Behovsanställning
Ackordslön
Möjlighet till mycket arbete för rätt personPubliceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av rivningsarbete, gärna badrumsrivning
B-körkort
God fysik och vana vid fysiskt krävande arbete
Ansvarstagande, noggrann och pålitlig
Arbetsuppgifterna består främst av rivning av badrum inför renovering. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor och förväntas kunna utföra arbetet effektivt och med fokus på säkerhet och kvalitet.
Låter detta intressant? Skicka en kort presentation om dig själv samt ditt CV. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: jobb@glansgbg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rivning". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Glans GBG AB
(org.nr 559580-2892), https://www.glansgbg.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9998700