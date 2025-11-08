Rivare i Haninge

Aura Personal AB / Grovarbetarjobb / Haninge
2025-11-08


Just nu söker vi på Aura Personal rivare till vår kund i Haninge. Uppdragen varierar i både omfattning och plats - men gemensamt för dem alla är att du blir en viktig del av ett engagerat och yrkesskickligt team.

Publiceringsdatum
2025-11-08

Om tjänsten
Som rivare kommer du att arbeta med olika typer av rivningsarbete - allt från inomhusrivning vid renovering till större projekt inom om- och tillbyggnad. Vi samarbetar med flera väl etablerade företag vilket innebär goda möjligheter till kontinuerligt arbete för rätt person.

Dina arbetsuppgifter
• Rivning av väggar, tak, golv, kök, badrum m.m.
• Sortering och bortforsling av rivningsmaterial
• Samarbete med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen

Vi söker dig som
• Har erfarenhet av rivningsarbete (meriterande, men inget krav)
• Är arbetsvillig, punktlig och ansvarstagande
• Har god fysik och gillar fysiskt arbete
• Talar svenska eller engelska
• Har B-körkort (meriterande)
• Har utbildningar som Heta Arbeten, Arbete på höjd eller asbest (meriterande)

Vad vi erbjuder
• Anställning via Aura Personal med schyssta villkor och kollektivavtal
• Möjlighet till heltid, deltid eller projektanställning
• Tillgång till arbetskläder, utrustning och personlig kontaktperson
• Utvecklingsmöjligheter för dig som visar framfötterna

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "444".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Kontakt
Andreas Johanson
andreas.johanson@aurapersonal.se

Jobbnummer
9595215

