Riskkonsult
2025-08-28
Vi söker en riskkonsult för ett kortare uppdrag hos fastighetsbolag i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdragsgivaren arbetar systematisk med uppföljning och avser nu utveckla arbetet med intern kontroll ytterligare. Avropet syftar till att under angiven period stärka den interna kontrollen med särskilt fokus på riskhantering. Arbetsuppgifter
1. Identifiera bolagets mest väsentliga riskområden
2. Ta fram en metod för hur risker ska identifieras, dokumenteras samt följas upp
o Från enheter/grupper/projekt till företagsledning
o Befintlig uppföljnings- och rapporteringsstruktur ska användas
3. Genomföra en eller flera riskworkshops med nyckelpersoner inom bolaget
o Syfte (1): öka förståelsen för vikten av ett systematiskt riskarbete
o Syfte (2): öka kunskapen om metod för riskworkshop
4. Följa upp och rapportera bolagets identifierade risker i Stratsys samt skriva fram en rapport i enlighet med ägarnas (Stockholms stads) anvisningar
o Särskild deadline finns
5. Identifiera och rapportera bolagets väsentliga risker utifrån ägarnas (Stockholms stads) anvisningar
o Särskild deadline finns
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskoleutbildning inom relevant område, som t.ex. ekonomi, redovisning, statskunskap. Minst 5 års erfarenhet i enlighet med ramavtalsupphandlingen. God kunskap om COSO-ramverket och beskriva hur konsult har arbetat utifrån ramverket på tidigare uppdrag. Dokumenterad erfarenhet av motsvarande arbete åt kund.
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet av motsvarande arbete åt kund, inom fastighetsbranschen och/eller inom Stockholms stad. Erfarenhet av att arbete i systemet Stratsys.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
