Risk Manager
2025-08-25
Länsförsäkring Kronoberg
Att vara del av något som funnits i över två sekel ger perspektiv. En enklare vardag för våra kunder är kärnan i det vi gör, men framtiden är en lika viktig uppdragsgivare. Vi är fast beslutna om att verka för kronobergarna även om 200 år. Vårt engagemang för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet för både vårt bolag och det samhälle vi lever i är en självklar del i vårt arbete.
Om jobbet
I rollen som Risk Manager har du det övergripande ansvaret att övervaka Bolagets riskprofil och säkerställa att styrelsen, vd och andra ledande befattningar får en allsidig och saklig bild av Bolagets risker. Du kommer att stödja vår styrelse och företagsledning i riskhanteringsfrågor gällande exempelvis bolagsstrategi, kapitalplaceringar, projekt och investeringar. Via expertis, omvärldsbevakning, analys och proaktivitet är dina råd avgörande i en organisation med generellt hög medvetenhet inom detta område.
I rollen kommer du att befinna dig i hjärtat av vår verksamhet med insyn och arbete med riskhanteringsfrågor relaterade till den strategiska affären, våra strategiska förbättringsinitiativ, arbetssätt och de möjligheter vi ser framöver för våra kunder och medarbetare.
Du direktrapporterar till vd och har organisatorisk hemvist i Juridikfunktionen som leds av vår bolagsjurist.
Välkommen till en arbetsplats som präglas av gemenskap, glädje, innovation och affärsmässighet!
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Ansök redan idag, då vi arbetar med löpande intervjuer och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Har du frågor?
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
