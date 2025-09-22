Riktat stöd till elev, Vegaskolan
2025-09-22
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-22Beskrivning
Vi söker just dig som vill stötta elever i sin skolvardag, genom att kunna coacha elev under lektioner, på raster och på fritidshemmet.
Är du en positiv och nyfiken person? Brinner du för att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar, oavsett utgångsläge? Grattis! Nu har du chansen att få bli en del av vårt team.
Vår verksamhet genomsyras av kunskap, gemenskap och mångfald och vi strävar varje dag efter att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan.
Vägen dit går genom vårt fokus på:
• att alla kan, alla vill och alla ska lyckas
• bra medarbetare och ledare och deras utveckling
• relationer och kommunikation
• genomtänkt struktur och tydlig organisation
• kollegialt lärande och ett coachande förhållningssätt
• kunskap om och tillgång till modern digital teknik
• lärande utifrån ett 1-16 års perspektiv
• varje barns maximala potential
• att förbättra resultat
Låter det här intressant? Kul! Om dessutom nedanstående stämmer in på dig hoppas vi att du tar första steget mot ett fantastiskt roligt arbete med trevliga kollegor och skickar in din ansökan! Dina arbetsuppgifter
Uppdraget är att arbeta som riktat stöd till en elev/en mindre grupp av elever under skoltid och fritishemstid. I arbetet så är du ett personligt pedagogiskt och socialt stöd under såväl lektioner, raster samt vid övergångar. Lektioner planeras och leds av klassens lärare. Du blir ett viktigt stöd i att coacha eleven/eleverna under deras hela skoldag. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- har en god kunskap och erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsvariationer/fysisk funktionsnedsättning
- eventuellt har en examen som undersköterska och/eller god grundläggande medicinsk kunskap
- har ett lågaffektivt bemötande
- är kreativ och kan anpassa ditt bemötande och förhållningssätt utifrån elevens behov
- är lyhörd och tålmodig och har en god förmåga att identifiera hur du kan stödja eleven
- är strukturerad och tydlig och har förståelse för tydliggörande pedagogik
- är ansvarstagande och vill arbeta för att uppnå gemensamma mål
- lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och samarbeten med elever, medarbetare och vårdnadshavare.
- vill vara en del i att utveckla verksamheten
- har höga positiva förväntningar på elever och kollegor
- agerar för att alla ska trivas och nå sin fulla potential
- har en god människosyn och ser alla elevers rätt till lärande
- har ett coachande förhållningssätt och en vilja att stötta elever till ökad självständighet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt tidigare erfarenhet.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts i enlighet med erforderliga beslut.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Våra förmåner
Våra förmåner

Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
