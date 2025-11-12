Ridinstruktör till ridskola
Bjursås Ridklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Falun
2025-11-12
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Bjursås Ridklubb i Falun
Bjursås Ridklubb är en ideell förening med ca 200 medlemmar och drygt 100 ridande. Vi har en egen anläggning med ridhus 20x60, en utebana, lösdrifter och stall med 17 platser. Klubben har 12 lektionshästar/-ponnyer. Vi har idag tre anställda som kommer att bli dina kollegor. Vår anläggning ligger högt belägen i Bjursås i Dalarna i en naturskön miljö. Konferens- och lägergård finns på anläggningen.
Tjänsten innebär undervisning av elever på olika nivåer, stallsysslor som utsläpp, insläpp, fodring, delaktighet i planering av verksamheten, skötsel och utbildning av ridskolans hästar.
Allmänt om tjänsten
Tjänsten innebär arbete eftermiddag och kvällstid eller enbart kvällstid. Tjänstens innehåll kommer till viss del att kunna anpassas efter individens utbildningsnivå och önskemål. Tjänsten är ett föräldravikariat upp till 50 % under vårterminen 2026. 3 dagar i veckan måndag, onsdag och torsdag.
Vi ser gärna att Du är godkänd instruktör, minst level 2 utbildning eller motsvarande. Alternativt har erfarenhet av att ha ridlektioner för grupper. Du är en positiv, ordningsam, ödmjuk och ansvarstagande person som har lätt för att samarbeta med andra. Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och referenser. B-körkort är ett krav, gärna B96 eller BE.
Tillträde januari 2026.
Avtalsenlig lön enl. kollektivavtal Almega Tjänsteföretagen-Ridinstruktör.
Rekrytering sker löpande. Maila din ansökan och ditt CV till:bjursasridklubb@hotmail.se www.bjursasridklubb.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Via mail
E-post: bjursasridklubb@hotmail.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Föräldravikariat". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bjursås Ridklubb
, https://bjursasridklubb.se/
Proselins Väg 19 (visa karta
)
790 21 BJURSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9602217