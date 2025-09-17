Revisionssamordnare
OnePartnerGroup Stockholm AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Revisionssamordnare till ett bolag i energisektorn. Här får du en nyckelroll i att driva och samordna revisioner inom energibranschen.
Vad innebär rollen som Revisionssamordnare?
Som revisionssamordnare har du en nyckelroll i att säkerställa att revisionerna på anläggningarna genomförs på ett säkert, kostnadseffektivt och tidsenligt sätt. Du leder arbetet från planering till överlämning till driftorganisationen, inklusive uppföljning och rapportering.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Upprätta en gemensam tidplan för revisioner och följa upp mot optimal plan
Genomföra riskanalyser och hantera arbetsmiljöfrågor i samordningsansvar
Arbetsleda AMS samt ta fram etableringsplaner och APD
Följa upp mål under genomförandet och säkerställa att avvikelser och förbättringar hanteras i rätt tid
Ansvara för revisionsuppföljning och rapportering
Vi söker dig som
Har erfarenhet av projektledning eller samordning inom industri, energi eller liknande område
God kunskap om arbetsmiljö inom tung industri
Utbildning inom relevant område
Är strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt säkerhetstänk
Trivs med att ta ansvar och driva arbetet framåt i samverkan med flera intressenter
Vill du veta mer?
Rollen är en visstidsanställning på ett år. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer ha din arbetsplats på kundens anläggning i norra Stockholm.Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Åsa Wallergård Fröblom på asa.wallergard.froblom@onepartnergroup.se
eller Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup AB Kontakt
Åsa Wallergård Fröblom asa.wallergard.froblom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9513663