Revisionssamordnare
2026-04-08
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en revisionssamordnare till ett spännande projekt inom industrin.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Leder och samordnar samtliga funktioner och komplexa arbeten med interna och externa parter.
Samverkan mellan UH, Drift, EHS, Inköp och entreprenörer.
Säkerställer att arbeten sker enligt gemensam tidplan och prioriteringar.
Arbeta i miljöer med höga krav på arbetsmiljö, säkerhet och leveransprecision.
Hanterar krockar mellan discipliner, resurser och aktiviteter.
Säkerställer att övergripande riskbedömning finns och följs.
Följer upp identifierade risker och åtgärdsplaner.
Säkerställer att skyddsronder genomförs och avvikelser hanteras .
Säkerställer att UE får korrekt säkerhetsinformation.
Arbetar nära AMS och skyddsorganisationen.
Leder dagliga och veckovisa revisionsmöten.
Rapporterar status, risker och behov av beslut till styrgrupp.
Följer upp och hanterar tidsplaner, framdrift, ändringar, avvikelser under pågående arbete
Obligatoriska kvalifikationer
Hög kompetens och utbildning inom aktuellt området.
5-9 års erfarenhet inom området.
Har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet.
Är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.
Kan arbeta självständigt.
Meriterande kvalifikationer
Revision som genomförandeform.
Drift- och underhållsverksamhet i industriell miljö.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
172 65 STOCKHOLM
Quest Consulting info@quest.se
