Revisionssamordnare
Om Stockholm Exergi
Stockholm Exergi är Stockholms energibolag som med resurseffektiva och innovativa lösningar säkerställer tillgången till värme, kyla, el och avfallstjänster för Stockholms växande region. Dem är en central aktör i samhälls- och energi infrastrukturen och levererar fjärrvärme till över 800 000 stockholmare via ett nät på cirka 3 000 km, samt energitjänster till både offentliga och privata kunder.
Med mer än 800 engagerade medarbetare arbetar dem varje dag för att minska klimatpåverkan och driva den gröna omställningen framåt - bland annat genom att utveckla teknik för koldioxidinfångning och bidra till negativa utsläpp.
Om rollenRollen syftar till att säkerställa att revisionerna på våra respektive geografier genomförs på ett säkert och kostnadseffektivt sätt samt följer lagd tidsplanen. Detta genom att leda arbetet med att samordna revisionen från planering till överlämning till driftorganisation inklusive revisionsuppföljning och rapportering.
I rollen ingår även att löpande följa uppsatta mål under genomförandet och vara drivande i att avvikelser och förbättringar hanteras i rätt tid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
ta fram en gemensam tidplan för revisioner
avstämning mot optimal plan
riskanalys
samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor och arbetsleda AMS
ta fram etableringsplaner samt APD.
Obligatoriska kravUtbildning inom aktuellt område på minst högskoleutbildning
7-10 år+ erfarenhet inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet
God kunskap om arbetsmiljö inom tung industri
Erfarenhet av liknande roller, tex koordinator av anläggningsstopp vid kärnkraftverk, processindustri etc
Meriterande krav:
Erfarenhet från kraftvärmeföretag
Har erfarenhet av Stockholm Exergi/industriPubliceringsdatum2026-03-10Dina personliga egenskaper
Är förebild för andra konsulter på lägre nivå
Tar huvudansvar för ett område
Kan leda en större grupp
Drivande, strukturerad, analytisk, kommunikativ, självständig
UppdragsinformationUppdragsperiod: 1/4 2026 - 1/4 2027
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Stockholm
För att man som konsult ska få tillgång till Exergis kontor/anläggningar och ett inpasseringskort ska kunna utfärdas behöver man genomföra onlinekurserna SSG Entre Grundkurs + SSG Entre Stockholm Exergi (via SSG Solutions). Detta är krav för alla som ska ha inpasseringskort.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
