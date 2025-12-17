Retail Business Controller - Scania Sverige AB
2025-12-17
Scania Sverige AB är ett bolag inom Scaniakoncernen, och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden.
Vill du vara med och driva framtidens affär?
Scania Sverige AB söker en Retail Business Controller med passion för affären och ett starkt driv att skapa resultat. Hos oss får du en nyckelroll i att utveckla lönsamheten och stötta våra återförsäljare i region Syd och Väst som har fyra verkstäder vardera. Du blir en självklar del av regionernas ledningsgrupper och en strategisk partner som gör skillnad.
Varför Scania?
Vi är mitt i en spännande resa där kundfokus, hållbarhet och digitalisering står i centrum. Som Retail Business Controller får du möjlighet att påverka, analysera och forma framtidens affär på nära håll - från verkstadsgolvet till ledningsrummet.
Din roll
Du blir en del av vårt centrala controllerteam och arbetar nära regionchefer och nyckelpersoner. Controllerteamet ansvarar primärt för resultatuppföljning och prognosprocess för Scania Sveriges 7 egna återförsäljare, med 30 verkstäder, samt distributörsverksamheten. Teamets viktigaste uppgift är att agera som business partner till verksamheten och visa på åtgärder som bidrar till lönsam tillväxt. Ditt uppdrag är att omsätta siffror till insikter och insikter till handling. Du kommer bland annat:
* Utarbeta prognoser, marknadsplaner och affärsplaner tillsammans med regionernas ledningsgrupperna.
* Följa upp resultat och KPI:er - och skapa ägarskap kring lönsamheten.
* Identifiera förbättringsområden och föreslå initiativ som driver affären framåt.
* Agera business partner mot chefer och andra nyckelpersoner.
* Delta i investeringsanalyser och utveckla processer för effektivitet och tillväxt.
Vem är du?
Du är civilekonom eller likvärdig och har ca fem års erfarenhet av controlling, gärna inom retail eller fordonsbranschen. Du är analytisk, affärsorienterad och har förmågan att göra komplexa siffror begripliga. Du har även en stark teamorientering och ett engagemang för ditt arbete, vilket återspeglas i din förmåga att ta ansvar och driva uppgifter med hög kvalitet. Goda systemkunskaper premieras då vi är på en digitaliseringsresa. Scania Sverige arbetar i Microsoft Dynamics D365 och erfarenhet av systemet är meriterande.
Vi söker dig som:
* Har ett starkt affärsintresse och drivs av att skapa resultat.
* Är kommunikativ och bygger förtroende i alla led.
* Vill vara med och utveckla processer och driva förändring.
Placering: Lindvreten, Kungens Kurva. Resor till region Syd och Väst ingår.
Scania erbjuder
Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag, möjlighet till personalbil, lunchförmån via Edenred. Vi har en förmånsportal med rabatterade priser på produkter och tjänster, Scanias Personalstöd, samt förmånlig tjänstepension och försäkring. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din personliga utveckling och karriärmöjligheterna finns både lokalt och globalt. Vill du utvecklas med oss så ligger alla vägar öppna för dig!
Redo att ta nästa steg?
Ansök senast 9 januari 2026. Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan! Din ansökan ska innehålla ett CV och relevanta examensbevis. Vi ber dig vänligen att inte bifoga ett personligt brev för att säkerställa en effektiv och opartisk rekryteringsprocess för alla parter. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta: Gustav Svensson, Chef Business Control, gustav.svensson@scania.com
eller Maria Moen, Ekonomidirektör, +46 70 086 07 10.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
