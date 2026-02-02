Resurssamordnare OOF
2026-02-02
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Vi finns till för att ge stöd och service till personer med olika funktionsnedsättningar, med målet att varje individ ska få möjlighet att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Hos oss står den enskilda personen alltid i centrum. Tillsammans arbetar vi med stöd och insatser som utformas med respekt för våra gemensamma värderingar: förtroende, omtanke och delaktighet.
Nu söker vi resurssamordnare som vill bli en viktig del av vår verksamhet. Tjänsten är förlagd till dagtid, måndag till fredag, och erbjuder en varierad och utvecklande vardag. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team där samarbete och trivsel värderas högt. Vi värnar också om din hälsa och erbjuder därför friskvårdstid eller friskvårdsbidrag som en del av anställningen.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som resurssamordnare är du ett stöd till och arbetar på uppdrag av enhetschefer i frågor som rör schemaläggning, bemanning och arbetstidsplanering. Du ansvarar för att planera och uppdatera grundscheman enligt gällande avtal och riktlinjer samt hantera både planerad och oplanerad frånvaro. I rollen ingår att kartlägga resursbehov, samordna sommarplanering och vikarier samt arbeta aktivt för en hållbar arbetstidsförläggning.
Du har ett nära samarbete med enhetschefer, enhetsassistenter, RoB, bemanningscontroller och systemadministratörer samt håller dig kontinuerligt uppdaterad om Region Gotlands riktlinjer. Vid behov deltar du i möten, APT och planeringsdagar för att bidra med information och samordning.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildning inom administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med insatser inom LSS och SoL samt god administrativ kunskap. Du har även erfarenhet av att arbeta i systemet Medvind samt god förståelse och goda kunskaper inom bemanning, schemaläggning och planeringsarbete.
Det är meriterande om du har verksamhetskunskap och tidigare har arbetat i en liknande roll som samordnare.
Det är även meriterande om du har goda kunskaper i Office-paketet, vana att arbeta enligt individens behov i centrum (IBIC) samt kunskap om arbetstidslagen och gällande kollektivavtal. Erfarenhet av hållbara och hälsosamma scheman samt bemanningslösningar är också en fördel.
Som person är du självgående och stabil med förmåga att arbeta mål- och resultatinriktat. Du är serviceinriktad, har god helhetssyn och trivs med att ta ansvar. Du arbetar strukturerat, är stresstålig och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Samtidigt är du kreativ och lösningsorienterad med förmåga att se nya möjligheter i arbetet.
Välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/57". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
OOF Område 10 Kontakt
Hans Berglund, enhetschef 0498-204274 Jobbnummer
9716124