Resurspersonal till daglig verksamhet
Hässleholms kommun / Vårdarjobb / Hässleholm Visa alla vårdarjobb i Hässleholm
2026-03-13
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Söker du ett aktivt arbete där du får möta människor och göra skillnad varje dag? Vi söker dig som vill bidra med omtanke, kompetens och engagemang, när det betyder som mest.
Det här erbjuder vi dig!
I Hässleholms kommun är den dagliga verksamheten indelad i habiliterande och integrerade verksamheter. Den aktuella tjänsten är i habiliterande verksamhet.
Du har ett ombytligt och flexibelt uppdrag som resurspersonal. Detta innebär att du bokas in på olika verksamheter för att ersätta planerad eller oplanerad frånvaro. När du inte är bokad har du en arbetsplats som du utgår ifrån och en kollegiegrupp som du har arbetsplatsträffar med. Eftersom Hässleholms kommun har verksamhet i flera mindre orter och lokaltrafik inte alltid är en möjlighet behöver du ha körkort och tillgång till egen bil för att transportera dig.
Du arbetar med deltagare som har funktionsvariation inom till exempel autismspektrumet eller intellektuell funktionsvariation. Exempel på aktiviteter som grupperna gör kan vara skapande, att bada, träningsprogram med mycket mera.
Arbetet inom daglig verksamhet är praktiskt, varierat och stundtals fysiskt. Huvudfokus är att erbjuda våra deltagare en meningsfull sysselsättning genom aktiviteter där du även stöttar deltagaren i alla delar som har med vardagen att göra. Detta innebär att du även arbetar med personnära vård och du uppbär delegering för sond och läkemedel.
Det här kommer du få jobba med:
Hjälpa till med personlig omvårdnad, till exempel hygien, påklädning och toalettbesök
Medicinska insatser på delegation av legitimerad personal
Ge socialt stöd, samtal och promenader
Dokumentera i digitala system, upprätta och arbeta enligt genomförandeplaner samt rapportera enligt SBAR
Samarbeta med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut vid behov
Arbeta med meningsfull sysselsättning
Handleda i deltagarnas arbetsuppgifter genom motivation, muntligt eller praktiskt stöd
Arbeta med tydliggörande pedagogik, vara lösningsfokuserad och ha ett lågaffektivt bemötande
Hässleholms kommun vill tillvarata hela din kompetens och erbjuder dig heltidsanställning, med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Vid behov samarbetar vi med verksamheter i vår närhet, det innebär att arbete på mer än en arbetsplats kan förekomma.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare, som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Du som söker är utbildad undersköterska, har gått barn och fritid med inriktning pedagogisk och socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Eftersom dokumentation kring deltagare ingår i arbetsuppgifterna behöver du ha god kunskap i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana. Körkort klass B för manuellt växlad bil är ett krav då transporter ingår i tjänsten.
Vi ser det som meriterande med;
• erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariation inom till exempel autismspektrumet eller intellektuell funktionsvariation
• erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och/eller lågaffektivt bemötande.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper och söker dig som är trygg, flexibel och tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter. Du är initiativrik, har ett professionellt förhållningssätt där du ser alla människors lika värde och visar empati.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Övrigt
Innan en anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket görs genom att uppvisa att du har svenskt medborgarskap, medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller ett giltigt uppehålls- och/ eller arbetstillstånd.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen: Beställ registerutdraget som heter Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret.
Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten
Vi vill att du laddar upp utbildningsbevis i din ansökan.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker. Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Daglig verksamhet är en lagstadgad rätt som verkställs utifrån Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en insatsberättigad lag för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar som autism, autismliknande tillstånd, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Socialtjänstlagen (SoL) omfattar personer med andra funktionsnedsättningar som genom denna lag också är berättigade till daglig sysselsättning. Uppdraget för daglig verksamhet är att erbjuda sysselsättning, arbetsträning och sinnesstimulering åt den personkrets som innefattas av ovanstående lagar, är i yrkesverksam ålder, inte tar del av någon utbildning och inte förvärvsarbetar.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/176". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, FSS, Daglig verksamhet Kontakt
Minette Jansson 0451-267000 Jobbnummer
9797033