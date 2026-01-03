Resursperson
Mullsjö Folkhögskola Stiftelsen / Barnskötarjobb / Mullsjö Visa alla barnskötarjobb i Mullsjö
2026-01-03
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mullsjö Folkhögskola Stiftelsen i Mullsjö
Mullsjö folkhögskola söker en Resursperson 30%
Mullsjö folkhögskola ligger i Mullsjö i sydöstra Västergötland, men i Jönköpings län, knappt 3 mil nordväst om Jönköping. Skolan har c:a 200 deltagare på långa kurser och en omfattande kortkursverksamhet. Huvudmän för skolan är en treklöver bestående av Svenska Alliansmissionen, Svenska Alliansmissionens Ungdom och Mullsjö folkhögskolas kamratförbund. Mullsjö folkhögskola har funnits sedan 1949 och har i princip haft internatboende hela denna period.
Verksamheten grundas på en kristen grundsyn och genomförs i drogfri miljö som vi förutsätter att du respekterar.
Tjänsten
Mullsjö folkhögskola söker en resursperson på 30%.
Som resursperson skall du framför allt följa en deltagare men även fungera som en resurs i klassen, för att kunna stötta och motivera under skoltid och vissa fall vid socialt samspel.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med start snarast.
Kvalifikationer
Du har en avslutad gymnasieutbildning och för tjänsten relevant utbildning, t ex som elevassistent eller stödpedagog, samt erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariation. Önskvärt är att du har erfarenhet av att jobba med personer med särskilda behov inom NPF. Du är flexibel, har ett positivt sinnelag, och ett lugnt lösningsinriktat förhållningssätt är en förutsättning för att lyckas. Vi ser gärna att du har jobbat på folkhögskola eller med vuxna tidigare.
Vem trivs hos oss? Folkhögskolan är en fri utbildningsform där lärandet och deltagarnas personliga utveckling verkligen står i fokus. Vi söker dig som är skicklig på att utveckla deltagarnas självkänsla och självständighet. Som person är du trygg och stabil. Du kommunicerar tydligt och har lätt för att samarbeta med kollegor och deltagare.
Vi förutsätter att du delar Mullsjö folkhögskolas värdegrund.
Tjänstens omfattning är på 30%Publiceringsdatum2026-01-03Så ansöker du
Sista ansökningsdag den 31 januari 2026.
Vid ansökan vill vi att du bifogar ett CV samt ett personligt brev där berättar om dig själv och varför du är intresserad av, och lämplig för tjänsten.
Ange referens resursperson i din ansökan.
Mejla din ansökan till ami.blom@mullsjofolkhogskola.se
Ange gärna löneanspråk.
Ansökningarna kommer att hanteras löpande och kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Tillträdesdag: snarast eller efter överenskommelse
Frågor om tjänsten
Jenny Söderlund, jenny.soderlund@mullsjofolkhogskola.se
Lokalt fackligt ombud, Kommunal
Pia Bernhardsson, pia.bernhardsson@mullsjofolkhogskola.se
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: ami.blom@mullsjofolkhogskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resursperson". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö Folkhögskola Stiftelsen
, http://www.mullsjofolkhogskola.se
Björksätersvägen 4 (visa karta
)
565 21 MULLSJÖ Arbetsplats
Mullsjö Folkhögskola Stiftelsen Kontakt
tf rektor
Ami Blom ami.blom@mullsjofolkhogskola.se Jobbnummer
9668230