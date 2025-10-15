Resurspedagog i särskild undervisningsgrupp
2025-10-15
Vasavångsskolan är en F-6-skola mitt i Eslöv, med närhet till centrum, kultur och natur. Här arbetar vi tillsammans för att varje elev ska känna trygghet, delaktighet och möjlighet att lyckas - både socialt och kunskapsmässigt.
Vi har ett starkt fokus på samarbete och på att skapa en positiv lärmiljö där elevernas olikheter ses som styrkor. Den särskilda undervisningsgruppen är en mindre och anpassad verksamhet med trygghet, struktur och relationsskapande arbete i centrum.
Ditt uppdrag
Som resurspedagog i vår särskilda undervisningsgrupp är du en viktig del i elevernas vardag - både i klassrummet och på fritids. Du arbetar nära eleverna för att skapa en trygg, tydlig och utvecklande lärmiljö.
Du kommer bland annat att:
• Stödja elever i deras lärande och sociala utveckling
• Bidra till att skapa struktur, trygghet och positiva rutiner
• Samarbeta med lärare och övrig personal för att anpassa undervisning och aktiviteter
• Stötta elever i konflikthantering och social träning
• Delta i planering, dokumentation och uppföljning
Tjänsten är ett månadsvikariat med möjlighet till förlängning.
Din erfarenhet
Du har en relevant pedagogisk utbildning och erfarenhet av att arbeta med barn och elever i behov av särskilt stöd. Du trivs i skolmiljö och brinner för att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp eller motsvarande verksamhet
• Kunskap om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och lågaffektivt bemötande
• God förmåga att kommunicera, samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö
Är det här du?
Du är trygg, tålmodig och har en genuin vilja att förstå varje elevs behov. Du trivs med att arbeta i team, men tar också eget ansvar och initiativ. Ditt lugn, din tydlighet och din förmåga att se lösningar gör dig till en uppskattad kollega.
Vi söker dig som:
• Bygger goda relationer och ser möjligheter hos varje elev
• Kan skapa struktur och förmedla trygghet även i utmanande situationer
• Är flexibel och kreativ, kan anpassa dig till förändringar och hitta lösningar i oväntade situationer uppstår
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete i ett engagerat team. Du blir en del av en skola som värdesätter samarbete, trygghet och arbetsglädje. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att varje elev ska lyckas - utifrån sina egna styrkor.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Ta del av och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; Kommunen som arbetsgivare - Eslövs kommun (https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv på Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)
