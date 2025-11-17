Resurspedagog
Djurgårdens Montessoriförskola, Ek Förening / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
Djurgårdens Montessoriförskola är ett av Stockholms äldsta föräldrakooperativ med över 30 år av närvaro på natursköna Djurgården i Stockholm. Vi har i dagsläget 22 barn fördelat på två avdelningar och fem anställda. Förskolans ledning består av en tillsatt styrelse samt en rektor som leder förskolans dagliga verksamhet.
Nu söker vi en resurspedagog som tillsammans med arbetslaget ska arbeta för en trygg, stimulerande och meningsfull vardag för förskolans barn.
Vi söker dig som är intresserad av Montessoripedagogiken. Med stöd av övriga kollegor och rektor ska du som resurspedagog verka för att den pedagogiska verksamheten utformas så att alla barn mår bra och utvecklas i enlighet med de mål och regelverk som styr förskolan. Din roll i arbetslaget blir att finnas som stöd till ett barn så att barnet kan ta del av verksamheten tillsammans med sina kamrater. Det är viktigt att du har lätt för att etablera och balansera goda relationer till både barn, föräldrar och kollegor. Personliga egenskaper som vi värdesätter innebär att du är positiv, tydlig, trygg, lyhörd och glad. Tjänsten är på 85%, med start 20260108 t.om 20260630.
Djurgårdens Montessoriförskola är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare en ytterst trevlig och unik arbetsmiljö i ett trivsamt och kompetent arbetslag samt små barngrupper. Som anställd hos oss får du tillgång till flertalet förmåner såsom arbetskläder, friskvårdsbidrag, kompetensutveckling, lång sammanhängande ledighet mm.
Skicka din ansökan till oss senast 18 december 2025, intervjuer sker löpande.
Läs mer om oss på www.djurgardensmontessori.se
E-postadress: info@djurgardensmontessori.se
Per post: Djurgårdens Montessoriförskola, Rosendalsvägen 7, 115 21, Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
