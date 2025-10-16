Resurspedagog
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vårt rektorsområde består av två förskoleenheter i Sigtuna stad: Tils förskola som har fem avdelningar med ca 90 barn och 16 pedagoger i en lokal på Munkholmen. Hällsbo förskoleenhet som har sex avdelningar med 95 barn och 21 pedagoger. Enheten består av tre byggnader med en äldre och en yngrebarnsavdelning i varje hus.
Våra förskoleenheter erbjuder flera möjligheter till rörelse och utforskande på olika förskolegårdar samt närhet till naturen. Vi arbetar ständigt med att skapa en trygg och god lärandemiljö, både inom och utomhus.
Publiceringsdatum2025-10-16
Vi söker en resurspedagog med erfarenhet av syn och hörselnedsättning
Är du en trygg, engagerad och lyhörd person med erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda rättigheter? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en resurspedagog till vår förskoleenhet för att ge ett nära och kontinuerligt stöd under hela dagen till ett barn med syn och hörselnedsättning samt motorisk funktionsnedsättning. Ditt uppdrag blir att skapa trygghet och delaktighet i barnets vardag bl a genom att stötta kommunikation, där kunskaper i AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och teckenspråk är meriterande. Du kommer att vara ett stöd i lek, undervisning, rutinsituationer och övergångar samt hjälpa barnet att navigera i förskolans miljö på ett behovsanpassat och meningsfullt sätt.
Vi ser gärna att du som resurspedagog även har erfarenhet av medicinsk omvårdnad i form av sondmatning vilket innebär att använda befintliga hjälpmedel och att tillgodose matintaget under förskoledagen. Utöver omsorgsdelen hjälper du barnet med att skapa bra förutsättningar för lärandet och bidrar med att barnet utvecklas socialt.
Vi söker dig som är lugn, trygg och har en god förmåga att kommunicera med både barn och vuxna. Du är ansvarstagande i din roll, kan arbeta självständigt men också i ett nära samarbete med förskolans pedagoger, vårdnadshavare och externa aktörer som specialpedagog och habilitering m fl
I ditt uppdrag får du stöd från ett engagerat arbetslag och tillgång till handledning av specialpedagog och externa professioner som exempelvis synpedagog.
Vill du vara med och skapa en trygg och utvecklande vardag hos oss och göra verklig skillnad varje dag? Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har gymnasiebildning inom barn och fritid, elevassistent, vård och omsorg eller annan relevant utbildning.
Har kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn med syn och hörselnedsättning samt motorisk funktionsnedsättning
Har kunskap och erfarenhet av medicinsk omvårdnad i form av sondmatning
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenheter i AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) samt teckenspråk.
Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi söker dig som är lugn, trygg och har en god förmåga att kommunicera med både barn och vuxna. Du är ansvarstagande i din roll, kan arbeta självständigt men också samarbetsinriktat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
